За три года на дорогах столицы заменят 900 километров отбойников

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Столичные власти в течение трех лет планируют заменить около 900 километров ограждений на дорогах. Об этом М24.ru рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в этом году будет заменено 294 километров ограждений. Устойчивость металлических барьеров нового типа будет в три раза выше, чем у прежних. Эти ограждения смогут выдержать столкновение не только с легковым автомобилем, но и тяжелой фурой.

Как рассказал Петр Бирюков, замена дорожных барьеров, которые уже отработали свой срок службы, началась в прошлом году. "Фактически в прошлом году было заменено 124 километров и отремонтировано 170 километров ограждений. В течение трех лет планируется привести к стандартам безопасности около 900 километров дорожных барьеров, в этом году будет заменено 294 километров", - добавил Бирюков.

В прошлом году замена отбойников проводилась в первую очередь на самых загруженных трассах города - на Рублевском и Ленинградском шоссе, транспортных развязках МКАД, участке МКАД от Новорижского до Киевского шоссе. Также было отремонтировано 170 км металлических барьерных ограждений, поврежденных после ДТП.

За три года на столичных дорогах заменят 900 километров отбойников

Старые отбойники типа “Волна” власти меняют на ограждения с повышенной удерживающей способностью типа “Трансбарьер”. Новые ограждения будут способны удерживать машину массой до 9 тонн, в отличие от существующих, которые удерживают 3 тонны.

Член комиссий Зеленограда и СЗАО по организации и безопасности дорожного движения Константин Антонович пояснил M24.ru, что новые отбойники устойчивее. “Барьер типа “Волна” состоит из одинарной полоски железа. Если в нее ударяется тяжелый внедорожник или грузовик, то этот барьер, как правило, не выдерживает столкновения - сминается или рвется, а машину выносит на встречную полосу. Кроме того, у барьера "Волна" не большая высота - около полуметра, то есть он примерно по колено человеку, поэтому пешеходы могли его перешагнуть, чтобы сократить свой путь через дорогу, и попадали в аварии”.

По словам эксперта, новые ограждения типа “Трансбарьер” выше старых примерно в три-четыре раза в зависимости от конфигурации. "Они человеку примерно по грудь. Эти барьеры тоже делаются из металлов, но их толщина в несколько раз больше, чем у “Волны”, - подчеркнул Антонович. Он отметил, что за счет этого барьеры способны удерживать столкновение даже с фурой. “Замена барьеров позволяет увеличить безопасность дорожного движения, так как машины при аварии попадают в них, энергия столкновения гасится, и автомобили не вылетают на встречную полосу. Таким образом, ограждения предотвращают самые опасные лобовые аварии, которые чаще всего приводят к летальным исходам”, - пояснил Антонович.

Анастасия Мальцева, Мария Курганская