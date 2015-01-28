Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

28 января 2015, 00:02

За три года на дорогах столицы заменят 900 километров отбойников

дороги ДТП Петр Бирюков безопасность на дорогах комплекс городского хозяйства Москвы городское хозяйство парки и пешеходные зоны дорожное ограждение

Фото: ТАСС/ Алексей Филиппов

Столичные власти в течение трех лет планируют заменить около 900 километров ограждений на дорогах. Об этом М24.ru рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в этом году будет заменено 294 километров ограждений. Устойчивость металлических барьеров нового типа будет в три раза выше, чем у прежних. Эти ограждения смогут выдержать столкновение не только с легковым автомобилем, но и тяжелой фурой.

Как рассказал Петр Бирюков, замена дорожных барьеров, которые уже отработали свой срок службы, началась в прошлом году. "Фактически в прошлом году было заменено 124 километров и отремонтировано 170 километров ограждений. В течение трех лет планируется привести к стандартам безопасности около 900 километров дорожных барьеров, в этом году будет заменено 294 километров", - добавил Бирюков.

В прошлом году замена отбойников проводилась в первую очередь на самых загруженных трассах города - на Рублевском и Ленинградском шоссе, транспортных развязках МКАД, участке МКАД от Новорижского до Киевского шоссе. Также было отремонтировано 170 км металлических барьерных ограждений, поврежденных после ДТП.

За три года на столичных дорогах заменят 900 километров отбойников

Старые отбойники типа “Волна” власти меняют на ограждения с повышенной удерживающей способностью типа “Трансбарьер”. Новые ограждения будут способны удерживать машину массой до 9 тонн, в отличие от существующих, которые удерживают 3 тонны.

Член комиссий Зеленограда и СЗАО по организации и безопасности дорожного движения Константин Антонович пояснил M24.ru, что новые отбойники устойчивее. “Барьер типа “Волна” состоит из одинарной полоски железа. Если в нее ударяется тяжелый внедорожник или грузовик, то этот барьер, как правило, не выдерживает столкновения - сминается или рвется, а машину выносит на встречную полосу. Кроме того, у барьера "Волна" не большая высота - около полуметра, то есть он примерно по колено человеку, поэтому пешеходы могли его перешагнуть, чтобы сократить свой путь через дорогу, и попадали в аварии”.

Ссылки по теме

По словам эксперта, новые ограждения типа “Трансбарьер” выше старых примерно в три-четыре раза в зависимости от конфигурации. "Они человеку примерно по грудь. Эти барьеры тоже делаются из металлов, но их толщина в несколько раз больше, чем у “Волны”, - подчеркнул Антонович. Он отметил, что за счет этого барьеры способны удерживать столкновение даже с фурой. “Замена барьеров позволяет увеличить безопасность дорожного движения, так как машины при аварии попадают в них, энергия столкновения гасится, и автомобили не вылетают на встречную полосу. Таким образом, ограждения предотвращают самые опасные лобовые аварии, которые чаще всего приводят к летальным исходам”, - пояснил Антонович.

Анастасия Мальцева, Мария Курганская

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать