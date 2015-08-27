К пяти транспортно-пересадочным узлам проложат подъездные дороги

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Для пяти транспортно-пересадочных узлов построят подъездные дороги. Речь идет о ТПУ "Волгоградская", "Волоколамская", "ЗИЛ", "Николаевская" и "Новопесчаная", сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Победителю конкурса, который объявили власти, предстоит запроектировать и построить пять объектов:

gостроить дорогу к ТПУ "Волгоградская" протяженностью 1,1 километра и отстойно-разворотную площадку (ОРП) в районе трамвайного круга на улице Угрешская;

реконструировать Светлый проезд на участке вдоль МК МЖД к ТПУ "Волоколамская";

реконструировать 2-ой Кожуховсий проезд от ТПУ "ЗИЛ" до пересечения с улицей Трофимова;

построить ОРП и участок дороги от ТПУ "Николаевская" до пересечения с улицей Лихоборские Бугры протяженностью 0,9 километра;

построить ОРП на улице Маршала Бирюзова, реконструировать улицу Маршала Бирюзова и продлить 3-ю Хорошевскую улицу вдоль подъездной ж/д ветки (к Курчатовскому институту).

Начальная цена контракта составляет 3,95 миллиарда рублей, а итоги конкурса планируется подвести 25 сентября.

В Москомархитектуре отметили, что мероприятия по улучшению транспортной доступности будут проведены в первую очередь на тех объектах, которые лишены комфортной связи наземного общественного транспорта, метро и улично-дорожной системы.

Отметим, что на данный момент платформы МКЖД зачастую находятся в промзонах, и транспортная доступность у них невысока. Так, к будущему ТПУ "Новопесчаная" нет подъезда со стороны улицы Народного ополчения, а к ТПУ "Николаевская" со стороны Новосходненского шоссе.

Напомним, к 2020 году в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта.

Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ строятся возле станций метро и железной дороги.