Больше половины столичных водителей не откажутся от своих авто

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Большинство жителей столицы недовольны высокой загруженностью дорог. Москвичи считают, что увеличение автопарка и перенаселенность города - главные причины ежедневных пробок, говорится в отчете исследовательского холдинга "Ромир".

На вопросы о транспортных проблемах мегаполиса ответили более 2000 горожан. Аналитики разделили их на три группы: автомобилисты, представители профессионального сообщества и простые жители.

Так, 61% профессиональных водителей оценили загруженность своих традиционных маршрутов как "очень загруженные" и еще 27% назвали их "скорее загруженными". И только каждый десятый автомобилист-любитель заявил, что московские дороги сильно загружены, 37% опрошенных сообщили, что ситуация бывает разная - иногда дороги полностью забиты машинами, а иногда свободны.

Улучшить транспортную ситуацию в Москве можно лишь после проведения эффективного ремонта старых дорог, считают 58% представителей профсообщества.

"Безлошадные" жители столицы, отвечая на этот вопрос, заявили, что поддерживают идею строительства новых развязок (41%). При этом 40% москвичей ратуют за развитие сети общественного транспорта.

"В ответ на предложение отказаться от поездок на личном автомобиле и пересесть на общественный транспорт столичные водители разделились на два равных лагеря. Почти половина (49%) столичных водителей в той или иной степени согласна с этим предложением. Мысль променять личное авто на метро или автобус пока не допускают 51% опрошенных водителей", - говорится в исследовании компании.

Заставить москвичей пересесть с личного авто на метро, автобус, троллейбус или трамвай сможет лишь увеличение скорости перемещения общественного транспорта (ОТ) (36% -пешеходы; 47% водители) и уменьшение плотности пассажиров ОТ (28% - пешеходы; 40% - водители).

Автомобилисты - любители в свою очередь чаще говорили о таких мерах как: увеличение частоты движения ОТ - 21%, улучшение информативности поездок на ОТ - 21% и обеспечение удобного перехода с одного ОТ на другой 20%.

В среднем же москвичи надеются, что транспортные проблемы города будут решены уже через 5,4 лет.