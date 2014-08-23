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23 августа 2014, 13:51

Северо-Западную хорду достроят в течение двух лет - Хуснуллин

дороги строительство Северо-Западная хорда Марат Хуснуллин

Фото: ИТАР-ТАСС

Строительство Северо-Западной хорды планируются завершить в течение двух лет. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Субподрядная организация "Космос" попала в неблагоприятную финансовую ситуацию, девять месяцев они не работают, по закону положено переторговать этот объем работы, заново его оценить, поэтому мы попросили генерального подрядчика "Мостотрест" приступить ко всем работам своими силами. Пока они называют срок реализации порядка 30 месяцев, но это недопустимый срок. Я считаю, что данный объект должен быть построен в течение двух лет", - приводит слова заммэра Агентство "Москва".

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Напомним, Северо-Западная хорда должна разгрузить центр Москвы, Третье транспортное кольцо и МКАД, а также обеспечить связь между северо-восточными и юго-западными районами города.
Закончить строительство Северо-Западной хорды планируется до 2016 года.

Что касается Северо-Восточной хорды, то пока сроки ее строительства не определены. В мае 2014 года заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал M24.ru, что московские власти отменили четыре конкурса на строительство участков Северо-Восточной хорды. Хорду вновь выставят на торги в течение года, однако на этот раз объявят концессионный конкурс на строительство всей трассы целиком. Она также может стать платной.

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