Движение на Коптевской улице полностью восстановлено

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Движение на Коптевской улице на севере Москвы, перекрытой из-за пожара на складе, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Ранее M24.ru сообщало, что на севере Москвы горел складской комплекс. Возгорание произошло в здании на Коптевской улице. Первоначально площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В результате произошло частичное обрушение кровли.

Из-за пожара в складском помещении автоинспекторам пришлось перекрыть Коптевскую улицу. Движение на участке от Коптевского бульвара до улицы Клары Цеткин ограничили в обоих направлениях.