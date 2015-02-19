Пункты оплаты на переездах в Щербинке и Крекшино разделят по габаритам машин

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Пункты оплаты проезда на переездах около станций Щербинка и Крекшино разделят в зависимости от габаритов машин, передает Агентство "Москва" со ссылкой на ГБУ "Городское агентство управления инвестициями".

Отметим, что речь идет о платных переездах через железную дорогу, которые собираются построить инвесторы в ближайшие несколько лет. Деньги за проезд будут взимать в течение 30 лет, после этого объекты передадут городу и проезд станет бесплатным.

Как отметил юрист ГБУ Артем Барашев, на каждой из полос планируется создать по три пункта взимания платы для водителей легковушек и по одному пункту, адаптированному под негабаритный транспорт.

Добавим, что верхнюю границу стоимости проезда устанавливает город: возле станции Щербинка она составит 50 рублей, а вблизи Крекшино - 40 рублей.

По данным департамента экономической политики и развития, переезды позволят снизить транспортную нагрузку и сократить время пути. Сейчас из-за загруженности переездов на станциях люди теряют в пути много времени: к примеру, переезд в Щербинке закрыт в течение 70% времени, приходящегося на часы пик.

Добавим, в августе 2013 года на железнодорожном переезде в Щербинке произошло крупное ДТП. На перегоне столкнулись электричка и автомобиль Chevrolet Lacetti. В результате аварии пострадал водитель иномарки – 27-летний мужчина.

Кроме того, были повреждены электропоезд, маневровый светофор, нарушен габарит по первому и второму главным путям. После ДТП движение на переезде было прервано более чем на час.

Сразу после аварии спасатели и железнодорожники заявили, что в случившемся виноват владелец легковой машины - якобы он выехал на переезд на красный сигнал светофора. Однако позже в интернете появились кадры, на которых видно, что водитель ехал в плотном потоке машин под открытый шлагбаум.

В итоге РЖД и МЧС извинилось за ложные обвинения, дежурного по переезду уволили, а пострадавшему водителю выплатили компенсацию.