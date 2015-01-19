Вдоль вылетных магистралей можно будет кататься на лыжах

"Утро": Вдоль вылетных магистралей для москвичей проложат лыжню

На благоустроенных общественных пространствах вдоль вылетных магистралей москвичи смогут кататься на лыжах. Об этом M24.ru рассказала пресс-секретарь департамента капремонта Татьяна Блинова. По словам Блиновой, жители могут сами проложить маршрут по тем местам, где летом засеян газон. Для создания лыжни строить специальную инфраструктуру не нужно. Однако в префектурах заявили M24.ru, что готовы проложить колею с помощью специального оборудования, если жители захотят кататься вдоль магистралей.

Блинова отметила, что власти уже благоустроили территории рядом с Каширским шоссе. "Этой зимой, когда было много снега, москвичи уже катались там, - подчеркнула Блинова. - Вдоль магистралей Москвы есть достаточно большие пространства, где летом устроены газоны. В этих местах зимой можно ходить на лыжах, если погода позволяет. Никаких проблем: встали на лыжи и прошли километр или три, кто сколько может. Однако на лыжах не стоит ездить по пешеходным дорожкам. Но по свободным пространствам, где летом лежат газоны, вполне”.

Представитель департамента капремонта отметила, что для лыжни никакой специальной инфраструктуры строить не нужно. “Лыжня - это не что-то стационарное, как, например, велосипедная дорожка, которую нужно специально прокладывать летом”.

Между тем удобнее всего кататься будет вдоль тех магистралей, территории вокруг которых уже благоустроены. Пока это Каширское шоссе, Волгоградский проспект и частично Варшавка. Но за 2015 год к нему добавятся и другие трассы:

Ленинградское шоссе

Рублевское шоссе

Щелковское шоссе

Шоссе Энтузиастов

Ярославское шоссе

Префект Северного округа Владислав Базанчук рассказал, что в округе будут благоустраиваться территории рядом с Ленинградским шоссе. “Это большой участок рядом с дорогой, - пояснил Базанчук. - Лыжню лучше делать ближе к области, где есть зеленые территории. Например, в районе Левобережный есть одноименный парк, который граничит с шоссе, а также парк Северного речного вокзала. На границе парка и шоссе можно сделать лыжню”. Префект отметил, что необходимость создания маршрута для катания окружным властям необходимо будет обсудить с жителями и муниципальными депутатами.

По словам префекта Юго-Восточного округа Владимира Зотова , если жители обратятся в префектуру с просьбой помочь проложить лыжню вдоль Рязанского и Волгоградского проспектов, то их просьба будет рассмотрена: По словам префекта, территории нужно будет сначала проверить на предмет наличия каких-нибудь объектов, которые могут помещать проезду.

Пресс-секретарь префекта Центрального округа Павел Большунов отметил, что в центре рядом с магистралями мало свободного пространства, поэтому найти там место для лыжни будет трудно. “Но, если жители все же найдут места для катания, пусть они нам покажут, и префектура поможет им проложить лыжню с помощью специального аппарата, - рассказал Большунов. - В округе расположен ледовый дворец “Центральный”, у руководства есть и оборудование для прокладки лыжни. Можно будет у них взять его и сделать колеи”.

Проложить лыжню для любительского катания не трудно, рассказал тренер-преподаватель высшей категории по лыжным гонкам Александр Марютин. “Можно просто раскатать дорожку своими силами, встать на лыжи и проехать по одному месту несколько раз, - объяснил Марютин. - Но можно сделать это и с помощью специальной техники. Например, чаще всего для этих целей используют российский снегоход “Буран”. Сзади к нему прицепляется резак, который по принципу рубанка вырезает лыжню, как доски. Резак для лыжни похож на железные санки, которые продавливают две колеи в снегу. “Буран”, когда формирует лыжню, должен ехать медленно, 8-10 км в час. Заниматься прокладкой дорожек для катания лучше в морозную погоду, начиная с “минус” восьми градусов”. По словам Марютина, колеи, сделанной снегоходом, хватает на три-четыре дня катания. Потом надо проехать снегоходом снова.

Председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов отметил, что спортом надо заниматься с умом, главное, не переусердствовать и не навредить себе. “Я бы не советовал москвичам бегать на лыжах вдоль магистралей в часы пик, когда дороги загружены и в воздухе много выхлопных газов”, - рассказал депутат. По его словам, если хочется далеко не ехать и пройтись на лыжах рядом с домом, то можно использовать не только парки, но и общественные пространства рядом с магистралями в то время, когда на них мало машин. “Например, в шесть утра пройтись на лыжах, а потом поехать на работу ”, - добавил он.

Анастасия Мальцева