Из-за велопробега 20 июля перекроют часть Бульварного кольца

Фото: M24.ru

Часть Бульварного кольца перекроют 20 июля из-за велокатания, сообщили M24.ru в пресс-службе организатора – Главного универсального магазина.

Маршрут велопробега протяженностью 10 километров пройдет по Кремлевской набережной и части Бульварного кольца: Гоголевскому, Никитскому, Тверскому, Петровскому и Покровскому бульварам. Затем по улицам Ильинка, Солянка и Варварка велосипедисты вернутся к ГУМу.

Сбор и регистрация участников велопробега начнется в 10.00 на улице Ильинка, у главного универсального магазина столицы. Старт будет дан в 11.00. Финишируют участники велокатаний также у ГУМа в 13.00-14.00.

Победителей забега ждут ценные призы - велосипеды, велоэкипировка и угощения от ГУМ Гастронома.