Мясницкую улицу сузят до двух полос в 2015 году

На Мясницкой улице количество автомобильных полос сократят до двух

Столичные власти утвердили схему организации дорожного движения на Мясницкой улице после того, как там организуют пешеходный маршрут. Об этом M24.ru рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). По его словам, движение по Мясницкой сократится с четырех полос до двух, на тротуаре с четной стороны проложат велодорожку, а все "зебры" приподнимут над дорогой. Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский сообщил, что пешеходная зона на Мясницкой может открыться для москвичей уже к концу лета 2015 года. Пока не решено, будут ли полностью перекрывать проезжую часть на время реконструкции, сказали в департаменте капитального ремонта.

Согласно проекту организации дорожного движения, после реконструкции проезжая часть на Мясницкой сократится с четырех полос до двух - по 3,5 метра каждая. На тротуаре с четной стороны улицы будет сделана велодорожка. Кроме того, там организуют рельефные "зебры" - то есть приподнимут пешеходные переходы над проезжей частью, превратив их в "лежачие полицейские".

"Парковочные карманы будут сделаны вне проезжей части, то есть за счет тротуаров. Они будут размещены согласно правилам дорожного движения - не ближе пяти метров до перекрестка, пешеходного перехода и выезда из двора", - сказал собеседник M24.ru.

В пресс-службе департамента капитального ремонта сообщили, что четкие сроки начала ремонтных работ на Мясницкой улице пока не установлены. "Работы по созданию пешеходной зоны заложены на следующий год, они начнутся примерно в апреле, но четкой даты пока нет. Сейчас готовится проект реконструкции, известно, что он будет сделан по примеру Пятницкой, Маросейки и Покровки", - сказала пресс-секретарь Татьяна Блинова. Она пояснила, что проезжая часть на время ремонтных работ на Мясницкой будет перекрываться частично. "На одной половине будут вестись работы, а другая будет открыта для машин. Возможно, что Мясницкую понадобится перекрыть полностью на короткий срок, как это было на Пятницкой, однако это еще не решено", - подчеркнула Блинова.

Напомним, Пятницкую улицу перекрывали этим летом на два месяца - с июня по начало августа.

Столичные власти планируют Столичные власти планируют благоустроить почти все улицы Москвы за четыре года в рамках программы "Моя улица". Ее цель - создание в Москве благоприятной среды для пешеходов и велосипедистов. Она предусматривает ремонт фасадов зданий, озеленение пешеходных зон, демонтаж незаконной рекламы, обустройство велодорожек, установку урн и лавочек. 11 декабря заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил, что в ближайшие три года в столице будет создано порядка 400 пешеходных зон длиной более 600 км. Отметим, что по результатам опроса "Моя улица" , проведенного сервисом "Активный гражданин", москвичам больше всего не хватает лавочек, освещенных тротуаров и удобной навигации. 25 августа 2014 года открылись новые пешеходные зоны на Пятницкой улице, Покровке и Маросейке. Проезжую часть сузили до 7-10 метров, оставив 2-3 полосы для автотранспорта, а тротуары расширили до 3,6-4 метров и вымостили гранитом. Также на пешеходных зонах установили новые фонари, урны, велопарковки. В 2015 году в центре Москвы появятся новые пешеходные зоны. Недавно ГУП "МосгортрансНИИпроект" объявил конкурс на проекты пешеходного пространства 25 улиц в Центральном округе. Их благоустроят, урежут проезжую часть, увеличив тем самым тротуары и отгородив их пешеходными столбиками. В списке, подготовленном "МосгортрансНИИпроектом", значатся Большая Полянка, Большая Якиманка, Цветной бульвар, Петровка, Каретный ряд, Малая Никитская и другие.



Летом этого года центр Probok.net совместно со студией Артемия Лебедева направил столичным властям концепцию реконструкции Мясницкой улицы. Эксперты предлагали расширить тротуары и установить на них фонари, урны, скамейки и деревья в кадках. Руководитель Probok.net Александр Шумский рассказал M24.ru, что конкретный проект центр не разрабатывал - только идеи. "Реконструкция Мясницкой будет проходить в рамках программы "Моя улица". Как показывает практика, ремонтные работы начинаются в апреле-мае. Продлятся они два-три месяца, как на Пятницкой и Маросейке", - сказал Шумский.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин сказал, что Мясницкая улица давно нуждается в пешеходном пространстве. "Сейчас проезжая часть состоит из четырех полос, но толку от этого нет, потому что две из них запаркованы. Поэтому не думаю, что для автомобилистов что-то изменится после реконструкции, зато горожанам будет где погулять", - сказал Блинкин. По мнению эксперта, в Москве должно быть больше пешеходных зон, поскольку центральные улицы столицы не место для "лежбища автомобилей".

Майя Соерова