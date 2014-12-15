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15 декабря 2014, 00:01

Мясницкую улицу сузят до двух полос в 2015 году

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На Мясницкой улице количество автомобильных полос сократят до двух

Столичные власти утвердили схему организации дорожного движения на Мясницкой улице после того, как там организуют пешеходный маршрут. Об этом M24.ru рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). По его словам, движение по Мясницкой сократится с четырех полос до двух, на тротуаре с четной стороны проложат велодорожку, а все "зебры" приподнимут над дорогой. Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский сообщил, что пешеходная зона на Мясницкой может открыться для москвичей уже к концу лета 2015 года. Пока не решено, будут ли полностью перекрывать проезжую часть на время реконструкции, сказали в департаменте капитального ремонта.

Согласно проекту организации дорожного движения, после реконструкции проезжая часть на Мясницкой сократится с четырех полос до двух - по 3,5 метра каждая. На тротуаре с четной стороны улицы будет сделана велодорожка. Кроме того, там организуют рельефные "зебры" - то есть приподнимут пешеходные переходы над проезжей частью, превратив их в "лежачие полицейские".

"Парковочные карманы будут сделаны вне проезжей части, то есть за счет тротуаров. Они будут размещены согласно правилам дорожного движения - не ближе пяти метров до перекрестка, пешеходного перехода и выезда из двора", - сказал собеседник M24.ru.

В пресс-службе департамента капитального ремонта сообщили, что четкие сроки начала ремонтных работ на Мясницкой улице пока не установлены. "Работы по созданию пешеходной зоны заложены на следующий год, они начнутся примерно в апреле, но четкой даты пока нет. Сейчас готовится проект реконструкции, известно, что он будет сделан по примеру Пятницкой, Маросейки и Покровки", - сказала пресс-секретарь Татьяна Блинова. Она пояснила, что проезжая часть на время ремонтных работ на Мясницкой будет перекрываться частично. "На одной половине будут вестись работы, а другая будет открыта для машин. Возможно, что Мясницкую понадобится перекрыть полностью на короткий срок, как это было на Пятницкой, однако это еще не решено", - подчеркнула Блинова.

Напомним, Пятницкую улицу перекрывали этим летом на два месяца - с июня по начало августа.

Столичные власти планируют благоустроить почти все улицы Москвы за четыре года в рамках программы "Моя улица". Ее цель - создание в Москве благоприятной среды для пешеходов и велосипедистов. Она предусматривает ремонт фасадов зданий, озеленение пешеходных зон, демонтаж незаконной рекламы, обустройство велодорожек, установку урн и лавочек. 11 декабря заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил, что в ближайшие три года в столице будет создано порядка 400 пешеходных зон длиной более 600 км. Отметим, что по результатам опроса "Моя улица", проведенного сервисом "Активный гражданин", москвичам больше всего не хватает лавочек, освещенных тротуаров и удобной навигации.

25 августа 2014 года открылись новые пешеходные зоны на Пятницкой улице, Покровке и Маросейке. Проезжую часть сузили до 7-10 метров, оставив 2-3 полосы для автотранспорта, а тротуары расширили до 3,6-4 метров и вымостили гранитом. Также на пешеходных зонах установили новые фонари, урны, велопарковки.

В 2015 году в центре Москвы появятся новые пешеходные зоны. Недавно ГУП "МосгортрансНИИпроект" объявил конкурс на проекты пешеходного пространства 25 улиц в Центральном округе. Их благоустроят, урежут проезжую часть, увеличив тем самым тротуары и отгородив их пешеходными столбиками. В списке, подготовленном "МосгортрансНИИпроектом", значатся Большая Полянка, Большая Якиманка, Цветной бульвар, Петровка, Каретный ряд, Малая Никитская и другие.


Летом этого года центр Probok.net совместно со студией Артемия Лебедева направил столичным властям концепцию реконструкции Мясницкой улицы. Эксперты предлагали расширить тротуары и установить на них фонари, урны, скамейки и деревья в кадках. Руководитель Probok.net Александр Шумский рассказал M24.ru, что конкретный проект центр не разрабатывал - только идеи. "Реконструкция Мясницкой будет проходить в рамках программы "Моя улица". Как показывает практика, ремонтные работы начинаются в апреле-мае. Продлятся они два-три месяца, как на Пятницкой и Маросейке", - сказал Шумский.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин сказал, что Мясницкая улица давно нуждается в пешеходном пространстве. "Сейчас проезжая часть состоит из четырех полос, но толку от этого нет, потому что две из них запаркованы. Поэтому не думаю, что для автомобилистов что-то изменится после реконструкции, зато горожанам будет где погулять", - сказал Блинкин. По мнению эксперта, в Москве должно быть больше пешеходных зон, поскольку центральные улицы столицы не место для "лежбища автомобилей".

Майя Соерова

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