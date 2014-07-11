Светофор на пешеходном переходе от урагана развернуло на 90 градусов

В Строгине ураган повредил светофор на пешеходном переходе

Светофор на пешеходном переходе в районе Строгино от урагана развернуло на 90 градусов, сообщил в эфире радио "Москва FM" слушатель Сергей.

Как рассказала пресс-секретарь Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасия Писарь, светофоры в столице достаточно хорошо прикреплены и от порыва ветра могут развернуться только в единичных случаях, "повсеместно такого быть не может".

"Данная ситуация могла возникнуть только в случае вандализма, либо в результате ДТП. Мы ремонтируем 100-200 светофоров в неделю, пострадавшие от рук вандалов. При ДТП мы часто даже не знаем, что светофор сломан, люди не звонят в службу ремонта", - пояснила Писарь.

Она напомнила, что в ЦОДД работает круглосуточная горячая линия, на нее можно позвонить и сообщить о неисправном светофоре или дорожных знаках. Номер телефона: 8 (495) 625-08-50. После звонка на место выезжает ремонтник, время починки составляет 1 час.

Отметим, что всего в городе на крупных магистралях установлено около 2 тысяч светофоров. Половина из них - адаптивные. В ближайшее время все светофоры столицы планируют оборудовать датчиками отсчета времени.

В этом году московские власти планируют оснастить светофорами 600 нерегулируемых переходов. Для 250 столичных перекрестков закупят 1 тысячу временных передвижных светофоров. Еще 740 светофоров оборудуют табло отсчета.