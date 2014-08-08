Тоннель на Волгоградском проспекте начнут строить в этом году

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Возведение тоннеля на пересечении Люблинской улицы и Волгоградского проспекта начнется уже в этом году, информирует пресс-служба департамента строительства Москвы.

"Для решения транспортных проблем Люблинской улицы на пересечении с Волгоградским проспектом мы в этом году начинаем строительство тоннеля, который позволит нам снять напряжение на данном участке. Думаю, что на рубеже 2015 года мы эту проблему снимем", - сообщил руководитель ведомства Андрей Бочкарев.

Напомним, что о строительстве тоннеля на пересечении Волгоградки и Люблинской улицы было объявлено в июне. Сообщалось, кроме того, что на месте пересечения проспекта с Волжским бульваром появится эстакада протяженностью 1,6 километра.

Проект реконструкции Волгоградского проспекта от Садового кольца до границы с Московской областью предусматривает также строительство путепровода через железнодорожные пути Курского направления, который соединит Остаповский проезд и Люблинскую улицу.

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы

Проект также предусматривает расширение проезжей части Волгоградского проспекта на участке от существующего путепровода до проектируемой эстакады, расширение Люблинской улицы и Остаповского проезда, строительство местных проездов и надземного пешеходного перехода в районе Люблинской улицы. Подрядчик займется реконструкцией поста ДПС и обустроит новый снегосплавный пункт.

Реконструкция развязки на Волгорадском проспекте

Планируется, что на Волгоградском проспекте построят и заездные карманы на остановках общественного транспорта, а вдоль улиц Люблинской, Саратовской, Зеленодольской и на Волжском бульваре появятся боковые проезды. По планам, работы по реконструкции Волгоградского проспекта завершатся к октябрю 2016 года.

Кроме того, как ранее сообщал M24.ru, транспортную развязку на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД собираются открыть уже в сентябре, ко Дню города. Проект предусматривает строительство левоповоротной эстакады с проспекта на внешнюю сторону МКАД и съезда с Новорязанского шоссе на внутреннюю сторону кольцевой автодороги.