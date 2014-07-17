Российский пловец Владимир Дятчин попался на допинге

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Двукратный чемпион мира по плаванию на открытой воде россиянин Владимир Дятчин временно отстранен от соревнований, так как его допинг-проба дала положительный результат, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Запрещенный препарат был найдет в пробе А, которая была взята у Дятчина 30 июня 2014 года на чемпионате России по плаванию на открытой воде в Подмосковье.

Спортсмен проинформирован о факте возможного нарушения антидопинговых правил и своих правах. Дятчин отстранен от участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях до принятия решения о наличии нарушения антидопинговых правил и последствиях.

Дятчин является двукратным чемпионом мира на дистанции 10 км. Эти победы приходятся на мировые первенства 2003 (Барселона) и 2007 (Мельбурн). На его счету также два серебра и две бронзы чемпионатов мира.