"Отсыпьте, а": Российские спортсмены вновь в центре допинг-скандала

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

У физиков есть традиция – раз в семь миллионов лет они собираются вместе и запускают Большой адронный коллайдер. У российских спортсменов тоже есть традиция – как минимум раз в год кто-то обязательно должен "спалиться" на допинге и вызвать грандиозный скандал. Но в этом году в поле зрения чиновников Всемирного антидопингового комитета попали российские атлеты сразу из трех видов спорта. Кто виноват и что делать, разбирался спортивный обозреватель M24.ru Василий Макагонов.

Что случилось

В России биатлон является зимним видом спорта номер один, значительно опережая хоккей в телевизионных рейтингах. Тем неприятнее оказалась новость из стана российской биатлонной сборной – подающий надежды Александр Логинов отказался от вскрытия допинг-пробы B, которая в случае чего могла бы доказать его невиновность. Фактически, спортсмен сделал признание: да, я использовал допинг, наказывайте меня, я готов.

Знаменитый "летучий норвежец" Уле-Эйнар Бьорндален был настолько поражен этим, что предложил пожизненно дисквалифицировать Логинова, а заодно и строго спросить со всей сборной России. Вплоть до отстранения команды от стартов Кубка мира.

Таким образом пламя скандала, который вспыхнул после выхода в свет документального фильма о злоупотреблениях в спорте немецкого канала ARD, только разгорается. Мастера по распознаванию допинга из ВАДА всерьез намерены заняться проверками всей российской легкоатлетической дружины. А все из-за видео, в котором олимпийская чемпионка Мария Савинова произносит речь о том, что использовала запрещенные препараты.

Даже в спортивной ходьбе, где россияне впереди планеты всей, вспыхнул громкий скандал. В зимнем чемпионате Мордовии соревновались не только добропорядочные российские спортсмены, но и отлученные за допинг от спорта олимпийская чемпионка Елена Лашманова и еще один человек, имя которого пока не называется.

Елена Лашманова (в центре). Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Кто виноват и что делать

В общем-то, российские любители уже давным-давно привыкли к тому, что их кумиры в самых различных видах спорта постоянно попадаются на самых простых допинг-тестах. Не хватает у наших спортивных чиновников банальной изобретательности. Майк Тайсон, который в собственной биографии назвал себя "тупым нигером", нисколько не стеснялся выходить на бои нанюхавшись кокаина и сдавать тесты при помощи подложных резиновых половых органов. А у нас не получается. То ли половые органы не завезли, то ли креатив страдает, то ли нужный человек в нужное время никак не доберется до заветной пробирки.

В первую очередь, конечно, надо задать вопрос "Кто виноват?" спортивным функционерам высшего звена. То есть тем, кто заседает во всевозможных федерациях и несет ответственность за выступления российских спортсменов на тех или иных спортивных соревнованиях. Однако тут есть один очень важный аспект. Зачастую допинговые проблемы возникают в тех видах спорта, которые в России не слишком популярны. О конькобежцах, ходоках, велогонщиках страна вспоминает раз в четыре года во время очередных Олимпийских игр. От них ждут медалей, после чего, получив заветную циферку в графе "Золото", награждают почетной премией и забывают еще на четыре года, пока не придет время ехать на следующие Олимпийские игры.

Единственное исключение – это биатлон. Даже интерес к соревнованиям в рамках Кубка мира очень велик, и именно допинг-скандалы с участием Екатерины Юрьевой, Дмитрия Ярошенко и компании затрагивают большое количество болельщиков.

Екатерина Юрьева. Фото: ТАСС/Виктор Балин

Таким образом, функционерам просто выгодно закрывать глаза на допинг, лишь бы спортсмен на Олимпиаде что-то выиграл. Взял золото – красавчик, защитил честь страны. Попался на допинге в отчетный период – происки циничных и злых псов режима из ВАДА, американцев или на крайний случай – мирового сионизма.

Взять ту же спортивную ходьбу. Там за несколько лет выявили десятки случаев использования запрещенных препаратов. Сделаны крайне серьезные выводы – заменили руководителя Центра подготовки олимпийского резерва. Как будто от перемены мест слагаемых анализы начнут самоочищаться прямо перед процедурами забора крови.

Вторую часть вины должны разделить сами тренеры и спортсмены. Мировая история фактически не знает случаев, когда допингом накачивали принудительно. Значит, атлет либо использовал его сознательно и знал, на что шел, либо его обманул тренер. Отдельные моменты вроде использования антибиотиков, содержащих запрещенные в спорте вещества, в расчет не берем – такие случаи очень редки.

Гораздо сложнее ответить на вопрос "Что делать?". Понятно, что не стоит искать во всем следы глобального мирового заговора против России. Можно строить конспирологические гипотезы о том, что лидер мирового биатлона Мартен Фуркад использует "кровяной допинг", который невозможно определить, или пенять на сборную норвежских лыжников-астматиков, применяющих сальбутамол. Но зачем? Презумпцию невиновности в спорте никто не отменял.

Мартен Фуркад. Фото: M24.ru

Лучше сделать упор на голодных до побед юниоров и взращивать новых Фуркадов прямо в школах олимпийского резерва. В теории так должно делаться и сейчас. Да вот только не делается.

Показательны истории молодых талантливых футболистов, которых не замечают скауты, потому что отцы этих игроков вовремя не проплатили агенту. В результате возникает ситуация, когда в сборную России по футболу некого призывать – достойную смену-то не вырастили.

Разумеется, можно говорить о том, что в других видах спорта ситуация другая. То футбол, а то спортивная ходьба. Однако не стоит забывать одну вещь: в футбол играют по всей стране, а спортивная ходьба в России популярна только в одном регионе – Мордовии, где находится школа олимпийского резерва. Представьте себе, что ее решат закрыть за выявленные нарушения в подготовке спортсменов?. В самом деле, десятки случаев допинга за пяток лет – это перебор! Но где тогда в России будут готовить ходоков? Других школ просто не существует.

Иными словами, основная задача всех без исключения спортивных федераций – вдолбить спортсменам и тренерам, что допинг - это плохо. На данный момент ключевой является мантра "Допинг – это средство конкурентов погубить наш спорт". С таким отношением к делу уехать куда-то дальше "Ижевской винтовки" в биатлоне будет невозможно…

А министр спорта Виталий Мутко должен бить любителей допинга рублем. Причем не только спортсменов и тренеров, но и самих функционеров. Попался какой-нибудь конькобежец Петя на допинге – штрафище руководителю федерации за упущение в работе. Проблема сразу будет решаться куда активнее - кому охота платить из своего кармана за проштрафившегося спортсмена?

А пока нам остается только запастись терпением и ждать спортивных санкций. В биатлоне сборная России серьезного наказания не понесет, а вот в легкой атлетике и спортивной ходьбе возможны неприятности.

Василий Макагонов