Курс доллара 25 сентября вырос на 32,5 копейки

Фото: ИТАР-ТАСС

Курсы доллара и евро на "Московской бирже" значительно выросли в четверг, 25 сентября, рубль отдал свои позиции по отношению к бивалютной корзине, сообщает пресс-служба биржи.

Доллар составил 38,48 рублей, прибавив 32,5 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. Курс евро поднялся на 18,5 копейки, до 48,95 рублей. Доллар и евро выросли на Московской бирже в первые же минуты торгов четверга, при этом рубль отступил по отношению к бивалютной корзине - ее стоимость выросла на 26 копеек, до 43,19 рубля.

В среду, 24 сентября, курс евро опустился ниже 49 рублей впервые с 12 сентября. В ходе торгов на Московской бирже европейская валюта подешевела на 65 копеек. На 44 копейки снизился курс доллара - до 38,17 рубля.

Напомним, что 16 сентября курс евро превысил отметку в 50 рублей впервые с апреля. Сообщалось, что повышение курса связано с введением новых санкций Евросоюза и США в отношении России.