Спекулянты и бездействие ЦБ: почему упал рубль

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

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Почему упал рубль? Как действуют спекулянты на валютном рынке? Что делает Центробанк? На эти вопросы отвечает экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков.

Вы знаете, как я узнал о скачке курса доллара 15 декабря? Абсолютно случайно. Так уж вышло, что мне выпал выходной как раз на этот день, и я решил его использовать по полной программе – ездил по городу, смотрел и выбирал новогодние подарки и занимался различными домашними делами, до которых в обычный день не доберешься. После этого приехал домой и, сделав ужин, открыл бутылочку легкого белого вина, стал дожидаться супругу, играя в любимую приставку PlayStation 4. Радости жизни кроются в мелочах. Новости я не читал, информационные программы не смотрел и даже не пользовался Facebook. А потом, как любит говорить моя мама, понеслась душа в рай.

Рубль падает, доллар и евро растут, и в этом нет ничего нового. Почему так сильно в последнее время? Потому что спекулянты перестали бояться ЦБ, который объективно не предпринимал никаких особых действий. А спекулянты – это не два-три десятка бездарностей, которые торгуют валютой на бирже, нет, это серьезные крупные банки и фирмы, которые за счет производных инструментов (фьючерсы, контракты, спот-рынок и т.д.) гонят валюты вверх. Когда она туда приходит, идет волна паники и простые обыватели бегут в обменник прикупить доллар, пока еще не поздно. Дают передышку тем же спекулянтам и вносят свою лепту в изменение курса. И так повторяется много раз. А спекулянты все зарабатывают. И не пугают их уже ни слова президента, ни действия ЦБ. А стоп, какие действия ЦБ? Никаких. Их интервенции на рынке мизерны и почти незаметны, а только разжигают аппетиты спекулянтов.

ЦБ использует пока только один инструмент – ключевая ставка. Полагаю, за последние полгода многие побывали на страничке в "Википедии", которая посвящена этому инструменту. Переводя на русский язык то, что там написано, сообщаю: это то, сколько реально стоят деньги в стране, насколько дорого нашим банка занимать у ЦБ для ведения своей операционной деятельности. Чем дороже деньги для коммерческого банка, тем, соответственно, больше стоят кредиты для населения. Правда, на пропорциональную величину растет и ставка депозита – поэтому и размещать деньги в рублях в банках становится выгоднее. Вопрос в другом – работает ли этот инструмент? Как мы видим – нет, не работает и все происходящее только подтверждает это. И Центральному банку пора это понять и пользоваться, наконец, другими инструментами. И использовать их действительно сейчас.

Печальный итог заключается в том, что очень сложно найти что-то действительно позитивное в череде финансовых новостей и событий. Когда курс доллара и евро за 70 и 100 рублей, любые слова типа "успокойтесь, все не так плохо" звучат как минимум глупо. Поэтому только факты и ничего кроме них.

Спекулянты и игроки на рынке перестали бояться ЦБ, а значит, они продолжат давить на рубль и толкать его дальше.

ЦБ может выйти на рынок и толкнуть рубль к 60 и даже к 50 за доллар, если выйдет на рынок с несколькими миллиардами долларов и начнет рынок заливать валютой. При этом, залив рынок валютой, ЦБ мог бы и снизить ключевую ставку, тем самым стимулируя наш бизнес дешевыми деньгами.

В конце концов представители ЦБ должны выйти к народу и показать, что ЦБ не сдается, что несмотря ни на что он будет бороться, показать сильную позицию, а не рассказывать, что будет как в 2008 году и даже хуже, но у нас вроде как опыт есть и, может быть, даже кто-то выживет.

Сдержать инфляцию при этом можно с помощью двух главных инструментов – рынка продовольственных товаров и тарифов, где скопилось достаточно инструментов.

Я, конечно, не хочу показаться самым умным, но это какие-никакие активные действия, которые дали бы результат. Шансы на позитивный исход – 50 на 50, но все равно это лучше, чем просто сидеть и ждать, в частности того, что цены на нефть опять пойдут вверх.

Константин Цыганков