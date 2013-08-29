Во Дворце пионеров детей научат строить яхты и прыгать с парашютом

Дворец пионеров на Воробьевых горах проведет дни открытых дверей

Московский городской дворец детского и юношеского творчества на Воробьевых горах открывает набор по направлениям науки, культуры, художественного творчества и спорта.

Детей научат строить яхты, прыгать с парашютом, управлять автомобилем, моделировать самолеты и поезда. Кроме того, они узнают, как своими руками сделать игрушку, научатся лепить из глины и вкусно готовить, рассказал в эфире "Москва FM" директор учреждения Андрей Шашков.

"Принимаем всех желающих без ограничений с 6 до 18 лет, согласно с требованием устава", − сообщил Шашков.

По его словам, с 30 августа по 10 сентября здесь будут проходить "Дни открытых дверей". В будние дни с 16 до 20 часов, и в выходные с 12 до 16 часов дети и родители смогут познакомиться с педагогами и получить подробную информацию об учебных группах. Сотрудники помогут зарегистрировать заявки в выбранные группы в электронной базе.