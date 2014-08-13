В столице проживают около 34 тысяч детей инвалидов - Батышева

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В столице проживают около 34 тысяч детей-инвалидов, из них около десяти обучаются в коррекционных школах. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24". рассказала главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева.

По словам Батышевой, в научно-практическом центре детской психоневрологии ежегодно проходит обучение более пяти тысяч детей. Кроме того, через амбулаторную службу центра проходит около 30 тысяч детей.

"В нашей стране, да и за рубежом, существовала и существует такая стройная система образования для особых ребят. И включает она, прежде всего, коррекционное образование. Коррекционное образование, начиная еще с детского сада. И есть сейчас уникальная программа, которая работает, это программа ранней помощи таким деткам", - говорит Батышева.

Как добавляет невролог, об инклюзивном образовании в нашей стране на данный момент говорить рано. По ее мнению, инклюзия предполагает наличие специальной системы, помогающей детям с особенностями в развитии учиться наравне с обычными детьми. И для этого необходимо психологически подготовить, в первую очередь, обычных здоровых детей.

"Подчас они даже не видели никогда ребенка с особенностями. Их родители, которые тоже не видели и против выступают. И конечно, прежде всего, учителя. Не подготовлена еще система серьезно к инклюзивному образованию. Поэтому необходимо всячески поддерживать коррекцию, но при этом мы должны стремиться к тому, чтобы каждый ребенок с особенностями мог учиться в обычном классе", - утверждает Батышева.

Она также добавляет, что оборудование для таких детей должно быть индивидуальным. "Если мы говорим об инклюзивном образовании для каждого ребенка, значит, мы должны понимать, что есть дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, есть невидящие дети, неслышащие дети. И перечень совершенно разный. Значит, поэтому у нас должны быть школы, адаптированные для различных патологий наших детей", - говорит главный невролог Москвы.