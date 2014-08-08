39 пассажиров поезда Абакан-Москва госпитализированы с отравлением

39 пассажиров поезда Абакан-Москва оказались в больницах с отравлением

В московские больницы доставлены 39 человек с признаками пищевого отравления. Из них 36 - дети. Все они ехали в поезде Абакан-Москва.

Проводники еще перед прибытием в столицу вызвали скорую помощь. Бригады медиков ждали состав на Ярославском вокзале, сообщает телеканал "Москва 24".

"В принципе, заболевание не серьезное. Это простое пищевое отравление. Тем не менее для того, чтобы избежать серьезных последствий и дальнейшего неблагополучного состояния детей, он были осмотрены, им была оказана первичная медицинская помощь. После этого их госпитализировали", - отметил заведующий медицинским пунктом Ярославского вокзала Степан Добыш.