Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08 августа 2014, 23:50

39 пассажиров поезда Абакан-Москва госпитализированы с отравлением

дети поезда отравления медики

39 пассажиров поезда Абакан-Москва оказались в больницах с отравлением

В московские больницы доставлены 39 человек с признаками пищевого отравления. Из них 36 - дети. Все они ехали в поезде Абакан-Москва.

Проводники еще перед прибытием в столицу вызвали скорую помощь. Бригады медиков ждали состав на Ярославском вокзале, сообщает телеканал "Москва 24".

"В принципе, заболевание не серьезное. Это простое пищевое отравление. Тем не менее для того, чтобы избежать серьезных последствий и дальнейшего неблагополучного состояния детей, он были осмотрены, им была оказана первичная медицинская помощь. После этого их госпитализировали", - отметил заведующий медицинским пунктом Ярославского вокзала Степан Добыш.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать