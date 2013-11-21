Зеленая Москва: как преображаются столичные скверы

Москва продолжает поддерживать статус одного из самых зеленых мегаполисов мира: несмотря на приближение зимы, в столице полным ходом высаживают новые деревья и благоустраивают скверы. О том, как зеленеет город и какие преображения ждут центральные бульвары и площади, читайте в материале сетевого издания M24.ru.

До конца года в Москве реконструируют 38 скверов вокруг Садового кольца. Часть из них уже открыта для посещения. Например, москвичи могут заглянуть в необычный сквер на крышах подземного паркинга и конференц-зала гостиницы "Украина" ("Рэдиссон Ройал").

В рамках благоустройства скверов вокруг Садового кольца ведутся работы по созданию пешеходной аллеи вдоль Нового Арбата – она пройдет от Смоленской набережной до Садового кольца. Аллея будет волнообразной, а от проезжей части ее отделят бордюры высотой более 1 метра.

Сквер у памятника Алишеру Навои

Памятник узбекскому поэту, мыслителю и государственному деятелю Алишеру Навои установили в 2002 году в сквере на Серпуховской площади. Высота бронзовой скульптуры – 4,5 метра.

Фото: ООО "Ампир"

По словам президента Ассоциации ландшафтных архитекторов России и автора проекта благоустройства части столичных скверов Таисии Вольфтруб, в рамках реконструкции бронзовую скульптуру приподняли и поставили в центр сквера. На настоящий момент проект почти завершен и вскоре будет сдан в эксплуатацию.

Сквер возле памятника Ленину

Один из самых крупных московских памятников Владимиру Ильичу стоит на Калужской площади (бывшей Октябрьской). В сквере, разбитом там же, часто паркуются машины, поэтому одной из наиболее приоритетных задач реконструкции объекта было приведение пространства к такому виду, чтобы автомобили больше не могли в него заехать.

Фото: ООО "Ампир"

Кроме того, в рамках благоустройства сквера решили создать новое общественное пространство перед Российской государственной детской библиотекой и открыть тротуары для пешеходов. На площадке перед памятником вождю старое мощение заменили на декоративное. Также на территории сквера высадили ели.

"Самое странное, что раньше в сквере даже не было скамеек. Теперь есть – мы их сделали. И сделали также общую зону с детской библиотекой", - рассказала сетевому изданию M24.ru Таисия Вольфтруб.

Скверы на Зубовском бульваре, Крымском проезде и Большой Садовой улице

Небольшой полисадник, расположенный на Зубовском бульваре, уже могут посетить отдыхающие горожане. Он отлично подходит для неспешных прогулок по центру – небольшой местный двор реконструировали и превратили в очень уютное зеленое место.

Фото: ООО "Ампир"

На углу Крымского проезда и Комсомольского проспекта постарались воссоздать исторический дух сквера, который был разбит здесь еще в начале 40-х годов: установили уютные лавочки, арки, высадили и огородили кустарники.

Еще один небольшой центральный сквер сдадут к концу года возле Сада "Аквариум", который находится на Большой Садовой улице. Эта территория и раньше была зеленой, но просторной площадки для отдыха жильцов близлежащих домов и других горожан не было.

Фото: ООО "Ампир"

Сквер на Новинском бульваре

Двор на Новинском бульваре окружает множество примечательных зданий: посольство США, дом, в котором родился Грибоедов, и дом, где жил декабрист Оболенский.

Фото: ООО "Ампир"

Раньше сквер был хоть и зеленым участком, но очень узким. Скоро здесь смогут отдохнуть и офисные работники, и жильцы близлежащих домов. Сейчас в сквере устанавливают наружное освещение. Как только работы будут окончены, сквер откроют для посещения.