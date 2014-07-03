Большинство россиян доверяет только наличным деньгам - опрос

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Россиян не вдохновляет перспектива расставания с денежными купюрами, лишь каждый пятый из них готов окончательно заменить кошелек пластиковой карточкой, следует из результатов опроса портала Superjob.

Так, две трети граждан России (68%) не устраивает возможное прекращение использования в стране наличных денег. Каждый пятый (21%) заявил, что действительно хотел бы в будущем полностью отказаться от "бумаги".

Это "удобно, мобильно", "на печатание денег тоже уходят деньги" - таковы аргументы за то, чтобы полностью перейти на безналичные платежи. Но противники полной отмены наличности выдвигают встречные возражения: "Это будет означать полный контроль над человеком. Уж лучше "каменный век"; "Свободное движение денег обязательно должно иметь место. У нас в стране есть населенные пункты, не обеспеченные коммуникациями. Им вводить свою валюту?"; "Я не хочу, чтобы моими финансами управляли чужие люди!".

Противники также сетовали на то, что уровень защиты пластиковых карт пока невысок, "да и без всяких взломщиков-хакеров банки России не слишком надежны".

Большинство респондентов (56%) считают самой надежной формой расчетов именно наличные деньги. Платежи по безналу внушают самое большое доверие из всех доступных способов лишь у 13% граждан. 30% доверяют, в основном, пластиковым картам, 1% - долговым распискам.

Интересно, что безналичный расчет более популярен у женщин (16%), чем у мужчин (11%). При этом пластиковым картам больше доверяют мужчины (31%).

По данным социологов, доверие к наличной форме расчетов среди россиян постепенно снижается - с 63% в 2009 году до 56% сейчас. Доверие к "пластику" выросло на четыре процента - до 26%.