Москвичи все чаще стали арендовать дачи на выходные - эксперты

В Подмосковье растет спрос на аренду загородных домов

С наступлением лета увеличилось количество москвичей, которые стремятся арендовать загородную дачу на выходные, заявляют эксперты. На выходные и праздники снимают в основном дома комфорт-класса - с евроремонтом, качественной мебелью и техникой, не далее 40-50 километров от МКАД.

Чтобы не лишиться загородного дома или мебели, владельцам арендуемых дач необходимо страховать жилище и всю технику, рассказал в эфире "Москва FM" вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.

"Нужно страховать все имущество и ответственность перед третьими лицами и от третьих лиц. Если в договоре страхования прописана мера ответственности, то, безусловно, страховая компания возместит убытки", - отметил Апрелев.

Стоит учитывать, что посуточная аренда пользуется популярностью у школьников, отмечающих выпускной, или у студентов, которые празднуют "экватор".

Но, как правило, загородные дома арендуют на весь сезон, причем к концу апреля самые популярные варианты уже разобраны. В долгосрочном сегменте пользуются спросом участки эконом-класса, стоимость которых варьируется от 30 до 90 тысяч рублей в месяц