Чиновникам запретили пользоваться мессенджерами в служебных целях

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Глава Минкомсвязи Николай Никифоров предостерег чиновников от использования зарубежных мессенджеров в служебной переписке. Это нарушает внутренние регламенты и в худшем случае грозит уголовным делом, заявил чиновник журналистам.

"Хотел бы всех коллег-служащих – государственных, муниципальных – предостеречь от использования существующих платформ обмена сообщениями, публичных, с целью исполнения служебных обязанностей", – цитирует его "Интерфакс".

Никифоров отметил, что, несмотря на декларированные безопасные протоколы передачи данных и шифрование, данные, передаваемые через мессенджеры, расцениваются как публичные.

"Это будет, по меньшей мере, нарушением служебных инструкций, а теоретически может повлечь, если это разглашение, не дай Бог, государственной тайны, повод для возбуждения уголовного дела", – добавил глава Минкомсвязи.

Ранее пользоваться мессенджерами, социальными сетями и электронной почтой запретили московским полицейским. В черный список попали Telegram, Viber, WhatsApp и Skype, соцсети Instagram, Twitter, Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также запрет касается электронных почтовых ящиков на gmail.com, mail.ru, rambler.ru.