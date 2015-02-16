Стоимость авиаперелета по России снизилась на 15% – эксперт

Фото: M24.ru

Цены на авиаперелеты по России за полгода упали на 15 процентов, в то же время стоимость авиабилетов за рубеж выросла на 27 процентов. Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования, проведенного туристическим сервисом Туту.ру.

Авиабилеты по России в среднем подешевели более чем на тысячу рублей – с 6434 рублей в июле 2014 года до 5359 рублей в начале февраля 2015 года.

По словам гендиректора Туту.ру Дмитрия Храпова, спрос смещается в сторону более дешевых, а также более близких зарубежных или внутренних направлений. Если в середине декабря 2014 года средние цены на билеты в страны дальнего зарубежья резко выросли, то в конце января-начале февраля они приблизились к показателям осени прошлого года, отметил он.

"Покупатели не готовы платить за авиабилет больше, чем в докризисный период, и выбирают более экономичные билеты, которые не вызовут шок из-за разницы в ценах 2014 и 2015 годов", – пояснил Храпов M24.ru.

При этом, по мнению эксперта, подорожание билетов в ближнее и дальнее зарубежье напрямую связано ростом курса евро.

На графике представлена динамика изменения средней цены на авиабилет. Левая вертикальная ось – стоимость авиабилета, а правая – курс евро. Нижняя горизонтальная ось – временные отрезки с интервалом в одну неделю. График подготовлен компанией Туту.ру



В этом году распродажи билетов в российских авиакомпаниях начались раньше обычного, а скидки стали больше. В частности, о зимней распродаже билетов объявили "Аэрофлот" и "Сибирь".

Акция началась на месяц раньше, чем в 2014 году. В прошлом году перевозчики снижали цены на международные рейсы, а в этом – только на внутренние. Скидки на билеты эконом-класса стали больше: теперь их продают за полцены, а в прошлом году цены снижали на 40 процентов.

Добавим, что по мнению главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, таким образом перевозчики хотят минимизировать неизбежные убытки.

"У авиакомпаний нет другого выхода. Альтернатива – лететь без пассажиров, но это еще большие убытки. Остается только уповать на то, что выживет сильнейший, тот, кто вел более аккуратную политику развития и не накапливал долгов в предыдущие годы. У нас есть крепкие авиакомпании, которые показывали хорошую динамику развития", – пояснил он в эфире радиостанции "Москва FM".

Эксперт подчеркнул, что отрасли сейчас необходима помощь от государства. "Пока туристический рынок не начнет восстанавливаться, рассчитывать, что авиакомпании начнут дышать, не приходится. Поддержка государства должна быть разумной и не должна быть точечной, помогать надо не отдельным авиакомпаниям, а всей отрасли. Например, государство может субсидировать ставки по кредитам. Надо сделать так, чтобы компании могли перекредитовываться по более низким", – сказал Гусаров.

Отметим, что в России хотят снизить ставку НДС для внутренних рейсов с 18 до 10 процентов. Предусмотрена и еще одна мера поддержки – уменьшение ставки НДС для аэропортов. Тогда они смогут снизить издержки, а это уменьшит стоимость услуг для перевозчиков.

Авиабилеты по России могут подешеветь

В список маршрутов, субсидируемых в 2015 году из бюджета, вошли рейсы в Симферополь, Волгоград, Иваново, Краснодар, Псков, Череповец, Саратов, Пензу, Ижевск и Грозный. Всего же на дополнительное финансирование авиамаршрутов внутри России направят больше 12 миллиардов рублей.

Вместе с тем, россияне стали меньше покупать авиабилеты в страны дальнего зарубежья. По данным Туту.ру, их доля снизилась с 12,9 процента в январе 2014 года до 9,8 процента в январе этого года.

Такую тенденцию отметили и в другом российском туристическом сервисе Ozon.Travel. "Еще с прошлого года авиакомпании видели, что рынок замедляется. Слишком много свободных мест, столько желающих летать нет. Поэтому они сокращают сейчас не самые популярные направления, чтобы перестать нести убытки, – рассказал в эфире "Москва FM" гендиректор компании Дмитрий Яковлев. – Было слишком много авиакомпаний, они немного переоценили спрос, а он стал замедляться из-за девальвации. Не самые популярные маршруты просто опустели, смысла в них больше не было".

По словам эксперта, сокращение числа полетов не создаст неудобств для пассажиров, поскольку самолеты летали полупустыми.

С Яковлевым согласен и PR-директор сайта поиска дешевых билетов Aviasales.ru Янис Дзенис. "В прошлом году спрос на билеты по России и за границу был примерно одинаковый. С тех пор, как рубль начал скакать, на внутренние перевозки приходится около 65 процентов. На 2015 год мы готовы к тому, что билеты по России составят 75 процентов от общего числа купленных билетов", – пояснил он.

Из-за падения спроса, свои рейсы в Россию сокращают западные авиакомпании. Так чешская Czech Airlines заявила, что уменьшит число рейсов в Россию на 20 процентов. Финская Finnair до 22 апреля перестанет летать в Казань, Нижний Новгород и Самару. Эмиратская авиакомпания Flydubai с конца января также сократила рейсы по ряду российских направлений.

Скандинавский перевозчик SAS уменьшит число рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Стокгольм и Копенгаген. Немецкая Germanwings весной перестанет летать из Дюссельдорфа в Москву. Air Berlin с 15 февраля будет летать между Берлином и Санкт-Петербургом только раз в день.

В свою очередь российские авиакомпании проводят масштабные сокращения. В сложной ситуации оказались UTair, "Авиакомпания Волга-Днепр", "Москович", "Полет", "Оренбургские авиалинии", "Ай Флай" и другие. Кроме того, сокращен летный отряд в авиакомпании "Мордовия".

По словам зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Нины Кузьминой, "Оренбургские авиалинии" планируют уволить 700 человек, из них 110 пилотов, в UTair сокращено 1,5 тысячи авиационного персонала, в том числе 300 пилотов, в "Ай Флай" планируют уволить 25-30 процентов сотрудников.