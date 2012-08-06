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06 августа 2012, 16:08

В ЦАО Москвы построят гаражи на 35 тыс. машино-мест

цао парковки строительство гаражи власть

ИТАР-ТАСС

В Центральном административном округе Москвы в течение 3 лет планируется построить около 35 тыс. машино-мест в капитальных строениях, передает РБК.

По словам префекта ЦАО Сергея Байдакова, для создания гаражей могут быть использованы отселенные строения. Пакет земельных участков, которые будут выставлены на торги под коммерческое строительство гаражей, практически готов.

В качестве примера Байдаков привел объект на Тургеневской площади. "В ближайшее время будут объявлены торги по застройке подземной части проспекта Сахарова", - добавил префект.

Он также отметил, что власти не планируют придумывать какие-либо уловки для борьбы с нарушителями правил парковки, поскольку и так предусмотрен большой штраф за парковку в неположенном месте, в частности, на тротуаре.

В заключение префект пообещал, что власти продолжат развивать инфраструктуру, чтобы решить проблему автомобильных парковок и стоянок.

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