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Происшествия

05 декабря 2014, 18:19

Сообщение о бомбе в здании ЗАГСа оказалось ложным

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Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Сообщение о бомбе в столичном ЗАГСе оказалось ложным, полицейские ищут телефонного хулигана, сообщили M24.ru в пресс-службе московского главка МВД России.

Около 14.00 на службу "02" позвонил неизвестный и сообщил, что в доме по адресу: улица Лобачевского, дом 2 якобы заложено взрывное устройство. На место прибыли полицейские и провели осмотр помещения с использованием служебных собак и спецтехники.

По словам сотрудника пресс-службы, никаких взрывных устройств обнаружено не было. В полиции напомнили, что "телефонному террористу" грозит уголовная ответственность за "заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма".

По адресу улица Лобачевского, дом 2 располагается Вернадский отдел ЗАГС. Это один из старейших ЗАГСов города, он был образован в 1969 году. Здание располагается одним из самых залов для проведения свадебных церемоний.

В Вернадском отделе ЗАГС работают девять сотрудников. Ранее сообщалось, что они были эвакуированы.

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