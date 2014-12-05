Сообщение о бомбе в здании ЗАГСа оказалось ложным

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Сообщение о бомбе в столичном ЗАГСе оказалось ложным, полицейские ищут телефонного хулигана, сообщили M24.ru в пресс-службе московского главка МВД России.

Около 14.00 на службу "02" позвонил неизвестный и сообщил, что в доме по адресу: улица Лобачевского, дом 2 якобы заложено взрывное устройство. На место прибыли полицейские и провели осмотр помещения с использованием служебных собак и спецтехники.

По словам сотрудника пресс-службы, никаких взрывных устройств обнаружено не было. В полиции напомнили, что "телефонному террористу" грозит уголовная ответственность за "заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма".

По адресу улица Лобачевского, дом 2 располагается Вернадский отдел ЗАГС. Это один из старейших ЗАГСов города, он был образован в 1969 году. Здание располагается одним из самых залов для проведения свадебных церемоний.

В Вернадском отделе ЗАГС работают девять сотрудников. Ранее сообщалось, что они были эвакуированы.