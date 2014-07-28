Актрису Наталью Фатееву переведут в обычную палату после операции

Фото: ИТАР-ТАСС

Актрисе Наталье Фатеевой сделали операцию в 31-й больнице, сообщило в понедельник МИА "Россия сегодня", ссылаясь на слова сына актрисы Владимира Басова.

"Это плановая четвертая операция на суставах. Сейчас, как и полагается после операции, Наталья Николаевна пока в реанимации, но врачи полагают, что уже сегодня ее могут перевести в обычную палату", - цитирует агентство слова сына актрисы.

Напомним, что в воскресенье 27 июля Наталья Фатеева попала в реанимационное отделение в одной из столичных клиник. 79-летняя актриса госпитализирована с повреждением тазобедренного сустава.

Наталья Фатеева - народная артистка России, известная актриса советского и российского кино. Она снялась во многих фильмах, самые яркие ее работы - "Дело пестрых", "Битва в пути", "Здравствуй, это я", "Место встречи изменить нельзя" и другие.