Режиссер Эльдар Рязанов выписан из больницы

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Режиссера Эльдара Рязанова, госпитализированного в ноябре прошлого года, выписали из больницы, сообщает Агентство "Москва".

Рязанов был доставлен в клинику вечером 24 ноября. Врачи скорой помощи поставили предварительный диагноз "ишемический инсульт" - нарушение мозгового кровообращения в результате образования тромба.

Сначала медики оценивали состояние режиссера как стабильное, предполагалось, что он проведет в госпитале всего два-три дня. Но врачи перевели Рязанова в реанимацию.

В конце ноября состояние режиссера улучшилось, в начале декабря его перевели в обычную палату, Рязанова смогли навестить родственники. Однако состояние режиссера оставалось нестабильным и позже ему вновь стало хуже.

Затем Рязанов вновь оказался в реанимации. В середине декабря медики оценивали его состояние как крайне тяжелое. В середине января стало известно, что Эльдар Рязанов идет на поправку - режиссер начал говорить после перенесенного инсульта и стал узнавать близких.

Эльдар Рязанов - российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер. Он снял любимые отечественными зрителями картины "Карнавальная ночь", "Старики-разбойники", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Гусарская баллада", "Невероятные приключения итальянцев в России" и другие.