В больницах остаются 114 пострадавших в аварии на "синей" ветке

В столичных больницах остаются 114 пострадавших в аварии в метро

В больницах Москвы остаются 114 пострадавших в аварии на Арбатско-Покровской линии метро, передает телеканал "Москва 24".

Самых тяжелых пациентов, которые поступили в клиники со сложными переломами, врачи оперируют с помощью уникальных технологий: так, при помощи 3D-моделирования медики смогли восстановить лицо 24-летнему Владимиру Олейникову. Молодой человек поступил в клинику с серьезной черепно-мозговой травмой и сильным повреждением скул.

Добавим, что за последние сутки выписаны еще трое пострадавших, а с момента аварии медучреждения покинули 24 пациента. По данным Минздрава, всего за медицинской помощью обратился 271 человек.



Какие документы нужно предоставить для получения выплат При причинении вреда здоровью необходимо представить следующие документы:

Заявление в свободной форме (рекомендуемую форму можно найти здесь)

Документ, удостоверяющий личность

Документы, подтверждающие полномочия лица, являющегося представителем пострадавшего (только в том случае, если документы подает не сам потерпевший, а его представитель)

Документы с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности (например, выписка из амбулаторной карты или справка)

Заключение судебно-медицинской экспертизы о степени утраты трудоспособности (если есть)

Справка, подтверждающая факт установления потерпевшему инвалидности или категории "ребенок-инвалид" (если есть)

Выплата компенсации осуществляется в течение 30 календарных дней со дня представления всех документов.

При причинении вреда здоровью необходимо представить следующие документы:

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, восемь из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Движение поездов по "синей ветке" метро было прекращено и восстановилось только 19 июля. Все это время пассажиры могли воспользоваться компенсационными автобусами, которые следовали по маршруту перекрытого участка Арбатско-Покровской линии от "Киевской" до "Молодежной".

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны четверо подозреваемых: замначальника дистанции капитального ремонта службы пути ГУП "Московский метрополитен" Алексей Трофимов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов, мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов.

По версии следствия, ЧП произошло из-за неисправности стрелочного перевода, который был плохо закреплен.