В больницах остаются 114 пострадавших в аварии на "синей" ветке

В больницах Москвы остаются 114 пострадавших в аварии на Арбатско-Покровской линии метро, передает телеканал "Москва 24".
Самых тяжелых пациентов, которые поступили в клиники со сложными переломами, врачи оперируют с помощью уникальных технологий: так, при помощи 3D-моделирования медики смогли восстановить лицо 24-летнему Владимиру Олейникову. Молодой человек поступил в клинику с серьезной черепно-мозговой травмой и сильным повреждением скул.
Добавим, что за последние сутки выписаны еще трое пострадавших, а с момента аварии медучреждения покинули 24 пациента. По данным Минздрава, всего за медицинской помощью обратился 271 человек.
Какие документы нужно предоставить для получения выплатПри причинении вреда здоровью необходимо представить следующие документы:
- Заявление в свободной форме (рекомендуемую форму можно найти здесь)
- Документ, удостоверяющий личность
- Документы, подтверждающие полномочия лица, являющегося представителем пострадавшего (только в том случае, если документы подает не сам потерпевший, а его представитель)
- Документы с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности (например, выписка из амбулаторной карты или справка)
- Заключение судебно-медицинской экспертизы о степени утраты трудоспособности (если есть)
- Справка, подтверждающая факт установления потерпевшему инвалидности или категории "ребенок-инвалид" (если есть)
Выплата компенсации осуществляется в течение 30 календарных дней со дня представления всех документов.
Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.
В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, восемь из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.
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Движение поездов по "синей ветке" метро было прекращено и восстановилось только 19 июля. Все это время пассажиры могли воспользоваться компенсационными автобусами, которые следовали по маршруту перекрытого участка Арбатско-Покровской линии от "Киевской" до "Молодежной".
По факту аварии было возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны четверо подозреваемых: замначальника дистанции капитального ремонта службы пути ГУП "Московский метрополитен" Алексей Трофимов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов, мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов.
По версии следствия, ЧП произошло из-за неисправности стрелочного перевода, который был плохо закреплен.