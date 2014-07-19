Из больниц выписано 20 пострадавших в аварии на "синей" ветке метро

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Из московских больниц выписаны 20 пострадавших в аварии на Арбатско-Покровской линии, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента здравоохранения Георгия Голухова.

"По итогам сегодняшнего дня выписаны 20 человек, из них девять - сегодня утром", - сказал он.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.