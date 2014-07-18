Пятеро пострадавших в метро находятся в крайне тяжелом состоянии

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127 пострадавших в аварии в столичном метро остаются в больницах. Состояние пяти оценивается как крайне тяжелое, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента здравоохранения Георгия Голухова.

По его словам, состояние двоих из пациентов ухудшилось, и их перевели на искусственную вентиляцию легких.

"В настоящее время 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В четверг таких пациентов было 24", - добавил он. Один из этих 15 пострадавших находится на искусственной вентиляции легких.

Из тех пациентов, состояние которых накануне было тяжелым, семеро пошли на поправку. На утро пятницы состояние 48 человек оценивается как состояние средней степени тяжести, еще 59 пациентов - как удовлетворительное.

Голухов также отметил, что двое пациентов были переведены из больниц столичной системы здравоохранения в госпиталь гражданской авиации и госпиталь МВД в подмосковном Реутове.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. В ЧП пострадали более 400 человек. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда. По версии следствия Башкатов нарушил методику и технологию проведения работ, что привело к аварии и человеческим жертвам.