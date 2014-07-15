Больницы Москвы не нуждаются в дополнительной помощи после ЧП в метро

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Московским больницам не требуется дополнительная помощь по уходу за пациентами после ЧП в метро, пострадавшим и их родственникам оказываются все необходимые медицинские услуги, заявили главы городских медучреждений, передает МИА "Россия сегодня"

По словам главврача, Боткинской больницы Алексея Шабунина, в клинику поступили 14 пострадавших, преобладали пациенты с черепно-мозговыми и скелетными травмами.

Он уточнил, что состояние шести пациентов тяжелое, с пострадавшими и их родственниками работают медицинские психологи.

В то же время в НИИ имени Склифосовского было доставлено 14 пострадавших, восемь из них в тяжелом состоянии, при этом трое - на искусственной вентиляции легких. Четверо были прооперированы.





Как сообщил главврач ГКБ №67 Андрей Шкода, к ним поступило 15 человек, четверо в реанимации в тяжелом состоянии, у одной пациентки состояние крайне тяжелое, шестеро человек прооперировано. Он уточнил, что по всем пациентам работает консилиум, при этом в больнице находятся два иностранных гражданина.

В свою очередь в ГКБ №64 находятся 14 пациентов, один в реанимации. У девяти из них закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, в результате аварии погиб 21 человек и около 400 человек пострадали, из них за медпомощью обратились 150. В списке пострадавших, опубликованном департаментом здравоохранения, значится 121 человек.