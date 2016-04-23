В столице проходит общегородской субботник

В столице начался городской субботник

В Москве начался городской субботник, который станет завершающим этапом месячника благоустройства, сообщает телеканал "Москва 24".

В первой генеральной уборке, которая прошла 16 апреля, приняли участие почти 800 тысяч человек. На этот раз субботник также пройдет во всех округах столицы и участие в нем мог принять любой желающий.

Москвичей снабдили инвентарем и организовали культурную программу: работают полевые кухни, пройдут квесты, концерты, мастер-классы и экскурсии. Основным фронтом работ станут 160 столичных парков и 50 участков, которые только предстоит превратить в зеленые зоны. Для любителей фотографировать продолжится конкурс "Чистый двор – чистая Москва".

Добавим, что в одном из таких субботников принял участие Сергей Собянин. "Это большая работа, и не только потому что многое приводится в порядок, а потому что сотни тысяч москвичей непосредственно участвуют в работе по наведению порядка в городе. Эти люди, которые приходят сегодня на субботник, уже никогда не будут мусорить, они всегда остановят тех, кто это делает, они болеют за город и активно участвуют в наведении порядка", – сказал мэр.