Столичные чиновники и депутаты присоединятся к акции по уборке снега во дворах

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Московские депутаты и чиновники поддержат благотворительную акцию Snow Shovel Challenge, которую объявили питерские депутаты. Они призвали коллег-парламентариев и чиновников убрать снег возле собственных домов или офисов и перевести 4 тысячи рублей в благотворительные фонды, помогающие бездомным. Формат акции в целом повторяет мировой флешмоб Ice Bucket Challenge - когда люди во многих странах обливались водой, выкладывали видеоролики в сеть и передавали эстафету знакомым. "Снегоуборочную акцию" в Москве запустит муниципальный депутат Илья Свиридов, рассказал он M24.ru. Расчистить снег у своего дома готов также глава департамента торговли Алексей Немерюк. Эксперты считают, что участие чиновников и депутатов в акции станет моральной поддержкой для городских коммунальных служб, которые в снегопады работают круглосуточно.

Первым в столице присоединиться к акции Snow Shovel Challenge вызвался депутат и руководитель Таганского муниципального собрания Илья Свиридов. По его словам, к акции обязательно должны присоединиться чиновники и депутаты Мосгордумы. Флешмоб организовал питерский депутат Олег Нилов, который объявил, что в связи с обильным снегопадом чиновники и депутаты северной столицы должны лично заняться уборкой дворов, а заодно и помочь благотворительному фонду "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктор Лиза), переведя на его счет четыре тысячи рублей.

Напомним, что фонд "Справедливая помощь" работает с 2007 года и оказывает помощь больным, у которых нет полиса ОМС или закончились деньги в результате лечения, бездомным и малоимущим. По аналогии с флешмобом Ice Bucket Challenge, участие в акции нужно снять на видео или фото и выложить в социальные сети, передав вызов другому.

"Это прекрасная тема, думаю, что Москве нужно подключаться. В таких странах, как Швеция и Канада у всех домовладельцев есть снегоуборочная техника, и если выпадают обильные осадки, то горожане выходят на улицы. Поэтому я выйду и уберу снег возле дома", - сказал Илья Свиридов M24.ru.

Свиридов также сказал, что бросил бы вызов депутату Мосгордумы Елене Шуваловой, заммэра по вопросам транспорта Максиму Ликсутову и префекту Центрального округа Виктору Фуеру. Пресс-секретарь префектуры ЦАО Павел Большунов рассказал, что центральные улицы города убирают в круглосуточном режиме коммунальные службы, чью работу контролирует Виктор Фуер.

"Глава округа лично не убирает улицы, но управляет процессом наведения порядка, постоянно выезжает на место утром и вечером, следит за уборкой крыш, дворов, основных дорог и парковочного пространства", - сказал Большунов.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк также выразил готовность поддержать "снегоуборочную" акцию. "Конечно, я поддержу эту акцию. Более того, я и так возле своего дома сам всегда убираю снег", - сказал Немерюк.

Столичные улицы Столичные улицы убирают более 14 тысяч единиц спецтехники, в том числе порядка трех тысяч самосвалов. По данным на 13 января, месячная норма осадков превышена на 10-12 сантиметров. Все московские снегоплавильные пункты - 56 стационарных и 150 мобильных - работают в круглосуточном режиме. Чиновники следят за процессом уборки снега с помощью видеокамер. Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил, что до конца недели в столице будут идти ледяные дожди и обильные снегопады. "По семь — десять сантиметров каждый день будет идти прирост снега", — отметил он. Отметим, что коммунальные службы заняты уборкой круглые стуки, поэтому для них организовано питание, горячий чай и работают полевые кухни.





Отметим, что столичные чиновники не впервые поддерживают благотворительные акции. Глава IT-департамента Артем Ермолаев принял вызов на участие в Ice Bucket Challenge и облился ледяной водой. Видео с обливанием он разместил на своей странице в Facebook. Вызов был брошен и главе департамента культуры Сергею Капкову, который также облился водой вместе с командой Первого канала во главе с Константином Эрнстом. Они перевели деньги в фонд "Милосердие".

Эксперт-консультант общественного движения "Жилищная солидарность" Валерий Поздняков сказал, что с помощью акции чиновники и депутаты морально поддержат коммунальные службы, которые в последние недели работают 24 часа в сутки. "Главное, что акция благотворительная и поможет людям, попавшим в сложную ситуацию. Коммунальщики отлично справляются со своей работой, но можно их и поддержать таким образом", - сказал эксперт.

Майя Соерова