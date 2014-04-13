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13 апреля 2014, 15:25

Город

В весенней уборке Москвы участвуют 7 тысяч поливомоечных машин

В весенней уборке в Москве участвуют 7 тысяч поливомоечных машин

Дороги и тротуары в Москве убирают 7 тысяч поливомоечных машин, сообщил телеканалу "Москва 24" глава ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.

Уборка в городе началась ровно в полдень. Сначала пыль с дорог сбивают водой под сильным напором, а затем асфальт обрабатывают моющим составом.

Техника выстроилась в колонны, поэтому местами на трассах могут быть небольшие затруднения. Дорогу для коммунальщиков освобождают сотрудники дорожной полиции.

Убирают столичные улицы "Торнадо" - так называется шампунь, который используют коммунальщики.

благоустройство дворники уборка поливочные машины
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