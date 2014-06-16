"Газпром" перевел Украину на предоплату за газ

"Газпром" перевел Украину на предоплату поставок газа. Соответствующее решение начало действовать с 10.00 понедельника. В ходе переговоров стороны не смогли прийти к соглашению, сообщает пресс-служба компании.

"С 16 июня "Газпром" будет поставлять на Украину только оплаченные объемы газа", - говорится в сообщении. Решение принято по причине хронических неплатежей компании "Нафтогаз Украина", которая является партнером "Газпрома" в вопросах газовых поставок на Украину.

Просроченная задолженность "Нафтогаза" в настоящий момент составляет 4,46 миллиарда долларов, большая часть этой суммы - долг за поставки в апреле-мае этого года.

Вопрос поставок газа на Украину зависит от исхода переговоров, которые проходят между "Газпромом" и "Нафтогазом" при посредничестве Еврокомиссии. В переговоры также вовлечены представители правительств России и Украины. Стороны обсуждают условия нового контракта о поставках газа.

Представители украинской компании настаивают на цене ниже 320 долларов за кубометр газа, а также просят включить в контракт пункт, разрешающий перепродажу российского газа в Европу. "Газпром", в свою очередь, требует цену в 385 долларов за кубометр газа.

"Газпром" подал иск к "Нафтогазу" в Стокгольмский арбитражный суд о взыскании задолженности.