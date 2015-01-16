Как московские рестораны борются с последствиями кризиса

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

В Новый 2015 год россияне въехали под звон курантов, праздничный взлет пробок от шампанского и с мыслями о возможно грядущем кризисе. Ослабление национальной валюты в первую очередь ударило по отдыхающим за рубежом, любителям импортной продукции и ресторанному бизнесу. О том, как владельцы ресторанов справляются с проблемами, - в материале M24.ru.

Посещение ресторанов в свободное время уже вошло в привычку многих как состоятельных, так и не очень, москвичей. В скором будущем этот обычай может сильно измениться - ресторанов станет меньше, а те, что сумеют приспособиться к новым условиям ведения бизнеса, изменят меню.

Сколько в Москве ресторанов и кафе? Точных данных по состоянию на конец 2014 года пока еще нет, но на начало прошлого года их было около 2,8 тысячи. К этой цифре стоит приплюсовать заведения фастфуда, например McDonalds и Burger King, после чего она увеличится в 2-2,5 раза. Так, сейчас в столице работают 97 McDonalds и 81 Burger King, а это еще не были посчитаны точки общепита, находящиеся в фудкортах торговых центров.

Фото: M24.ru

Однако в департаменте экономического развития считают, что в столице все же не хватает ресторанов. По статистике, в середине 2013 года в Москве на 1000 человек приходилось 43 места в кафе, в том время как в США эти цифры выше в три раза. Что ж, московским рестораторам придется изрядно попотеть, чтобы сохранить хотя бы имеющуюся цифру.

Ослабление рубля ударило по ресторанному бизнесу сильнее, чем по ритейлерам. Люди как ходили в магазины, так и продолжают, а вот в рестораны совсем не торопятся. Это бросилось в глаза еще в ноябре и уж совсем серьезная ситуация сложилась перед Новым годом. Количество заказов на корпоративы сократилось почти в два раза. Соответственно, и выручка рестораторов упала во столько же раз.

Мнение эксперта Для ресторанного бизнеса наступают тяжелые времена. Это стало заметно перед Новым годом, когда большинство компаний осталось без привычного количества заказов. Можно констатировать, что очень многие точки будут закрыты - владельцы просто не смогут вести бизнес себе в убыток. Для ресторанного бизнеса наступают тяжелые времена. Это стало заметно перед Новым годом, когда большинство компаний осталось без привычного количества заказов. Можно констатировать, что очень многие точки будут закрыты - владельцы просто не смогут вести бизнес себе в убыток. Прежде всего, это касается ресторанов, рассчитанных на средний класс. Именно средний класс пострадает от кризиса сильнее всего, и тем рестораторам, которые ориентировались на эту категорию граждан, придется менять подход к делу. Или закрываться. А что касается дорогих ресторанов, или наоборот бюджетных - тут ничего серьезного не произойдет. Они и 2008-2009 годы пережили, а некоторые даже 1998 преодолели. Просто тут надо понимать, что поход в ресторан - это не базовая потребность человека. У нас многие готовят дома и вообще в рестораны не ходят. Не хватает у человека средств, он просто сократит траты на кафе, вот и все. Для нас это серьезный удар по бизнесу.

Игорь Бухаров президент Федерации рестораторов и отельеров России

Проблемы ресторанного бизнеса вряд ли заботят большинство москвичей. Зато они крайне сильно озаботились мерами, которые руководство ресторанов предпринимает для сокращения издержек. В соцсетях уже вовсю бушует буря негодования по поводу уменьшения порций еды в заказах.

"Видела как в очень приличном ресторане в Москве, девочки на кухне разбирались с остатками какого-то банкета. Они выколупывали из объедков оливки, чтобы сервировать ими блюда для других посетителей", - пишет Ольга.

"Отдыхал в Болгарии, что меня приятно удивило, так это цены, и как ни странно их порции. Написано в меню "Салат...", вы его заказываете и приносят столько, сколько нереально съесть одному. Вывод: если в меню написано 300 грамм, то там 300 грамм, а у нас наверное с тарелкой взвешивают...", - возмущается Дмитрий.

Стоит отметить, что определенная доля истины в жалобах посетителей ресторанов имеется. Действительно, владельцы бизнеса приняли решение свести к минимуму издержки. В первую очередь, это сказывается на порциях.

Мнение эксперта Разумеется любой ресторан сейчас будет стараться снизить свои расходы. Сами понимаете, во-первых, ряд продуктов импортных настолько подорожал, что закупать их становится нерентабельно. Некоторые товары попали под санкции и теперь их не ввозят в Россию. Это значит, что приходится менять меню. Ведь нельзя же в итальянской кухне обойтись без пармезана. Разумеется любой ресторан сейчас будет стараться снизить свои расходы. Сами понимаете, во-первых, ряд продуктов импортных настолько подорожал, что закупать их становится нерентабельно. Некоторые товары попали под санкции и теперь их не ввозят в Россию. Это значит, что приходится менять меню. Ведь нельзя же в итальянской кухне обойтись без пармезана. Порции уменьшаются, это установленный факт. Но я хотел бы предостеречь от спекуляций. Если в меню ресторана написано, что салат весит 200 грамм, порция там тоже будет 200 грамм. Никто не будет обманывать посетителя, это уже обыкновенное мошенничество. Другое дело, что ресторан совершенно легально может поменять в меню порцию блюда, а цену оставить на прежнем уровне. Но не спешите обвинять рестораторов - они вынуждены держать цены, чтобы остаться на плаву. Да и не только в порциях дело. Основные сложности у рестораторов возникают из-за высоких арендных платежей. В условиях снижения доходов многим владельцам придется переехать в места подешевле. Многие заведения закрываются из-за того, что аренду им приходится оплачивать в валюте.

Игорь Бухаров президент Федерации рестораторов и отельеров России

Если граждане и недовольны обслуживанием в некоторых кафе, жаловаться они не спешат.

"Жалобы на недобросовестное обслуживание в столичных ресторанах к нам за последний месяц не поступали. Возможно такие случаи и есть, но граждане не подают жалоб", - отметили в пресс-службе Общества защиты прав потребителей "Общественный контроль".

Доколе будут уменьшаться порции в столичных кафе? Игорь Бухаров уверен, что тяжелый период для рестораторов продлится около года. Некоторые заведения закроются, сменят формат, но по окончании проблемного периода неизбежно откроются новые рестораны. Свято место пусто не бывает, а посидеть в кафе москвичи любят.

Василий Макагонов