На "Бирже торгов" представят 80 объектов для бизнеса

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Более 80 объектов, интересных среднему и крупному бизнесу, презентуют на "Бирже торгов". Об этом сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

На презентации будут представлены нежилые помещения площадью больше 300 квадратных метров и имущественные комплексы, выставленные на торги по аренде и приватизации. Также предпринимателей могут заинтересовать отдельно-стоящие здания, находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении ГУП, и земельные участки для капитального строительства.

Роуд-шоу состоится 2 декабря 2015 года в 15.30 в рамках перезапуска проекта "Биржа торгов" в павильоне №9 ВДНХ.

Там участники получат полную информацию об объектах, условиях и порядке участия в торгах.