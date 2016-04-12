В России на 71% выросло количество преступлений террористического характера

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Количество преступлений террористического характера, совершенных в России за I квартал текущего года выросло на 71 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщается в опубликованном докладе МВД РФ "Краткая характеристика состояния преступности в РФ за январь — март 2016 года", таких преступлений было совершено – 707.

В указанную категорию входят не только непосредственно теракты, но и участие в деятельности экстремистских организаций, обучение в лагерях террористов, ложные звонки о минирования, публичные призывы к терроризму.

Как отмечается в документе, в январе – марте 2016 года было зарегистрировано 390 преступлений экстремистской направленности, что на 17 процентов больше, чем в прошлом году.

Ранее m24.ru сообщало, что число экстремистских преступлений в Москве в 2015 году выросло на 80 процентов по сравнению с прошлым годом. Количество преступлений террористического характера увеличилось на 44 процента. По материалам прокурорских проверок возбуждено 8 уголовных дел.

Всего выявлено более тысячи нарушений в сфере противодействия экстремизму, к дисциплинарной ответственности привлечено 138 человек, а к административной – 6.

По поводу появления в интернете экстремистской информации в суды было направлено 369 исков и 142 заявления о признании материалов экстремистскими.