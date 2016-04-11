Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Безопасность

11 апреля 2016, 18:58

Участковый провел онлайн-встречу с жителями района на юге Москвы

безопасность отчеты участковые встречи с населением разъяснения

Фото: petrovka38.ru

Жители Даниловского района Москвы смогли побеседовать со своим участковым не только лично, но и в режиме онлайн, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Старший лейтенант полиции Илья Торопчин и жители его участка встретились в фойе школы № 424, расположенной на Симоновском валу. Те, кто не смог по-каким-либо причинам явиться на встречу, смогли прослушать отчет участкового с помощью видеохостинга YouTube. Задать свои вопросы слушатели смогли в специальном чате.

Участковый отчитался о результатах работы за прошедший год, а также рассказал о наиболее частых в последнее время преступлениях, например, квартирных кражах, многие из которых происходят по неосмотрительности жильцов квартир. По его словам, одна из жительниц района зашла в свою квартиру, оставив входную дверь незапертой, а через некоторое время не обнаружила в прихожей своей сумки. Вместе с ней девушка лишилась и значительной суммы денег. Торопчин призвал жителей быть более внимательными и бдительными, посоветовал, как обезопасить квартиру.

Жителей района волновали проблемы проживания незнакомцев в нежилых помещениях, шум под окнами от засидевшихся в позднее время компаний. На встрече поступила информация о том, что в районе не хватает площадок для выгула собак, о брошенном у подъезда автомобиле без регистрационных знаков. Как выяснилось, многие из проблем участковый уже держит на контроле.

Напомним, 1 апреля начались встречи москвичей с участковыми. Чаще всего встречи проходят в московских дворах. Встречи продлятся до конца месяца. Уточнить график встреч можно по ссылке.

Ссылки по теме

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать