Участковый провел онлайн-встречу с жителями района на юге Москвы

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Жители Даниловского района Москвы смогли побеседовать со своим участковым не только лично, но и в режиме онлайн, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Старший лейтенант полиции Илья Торопчин и жители его участка встретились в фойе школы № 424, расположенной на Симоновском валу. Те, кто не смог по-каким-либо причинам явиться на встречу, смогли прослушать отчет участкового с помощью видеохостинга YouTube. Задать свои вопросы слушатели смогли в специальном чате.

Участковый отчитался о результатах работы за прошедший год, а также рассказал о наиболее частых в последнее время преступлениях, например, квартирных кражах, многие из которых происходят по неосмотрительности жильцов квартир. По его словам, одна из жительниц района зашла в свою квартиру, оставив входную дверь незапертой, а через некоторое время не обнаружила в прихожей своей сумки. Вместе с ней девушка лишилась и значительной суммы денег. Торопчин призвал жителей быть более внимательными и бдительными, посоветовал, как обезопасить квартиру.

Жителей района волновали проблемы проживания незнакомцев в нежилых помещениях, шум под окнами от засидевшихся в позднее время компаний. На встрече поступила информация о том, что в районе не хватает площадок для выгула собак, о брошенном у подъезда автомобиле без регистрационных знаков. Как выяснилось, многие из проблем участковый уже держит на контроле.

Напомним, 1 апреля начались встречи москвичей с участковыми. Чаще всего встречи проходят в московских дворах. Встречи продлятся до конца месяца. Уточнить график встреч можно по ссылке.