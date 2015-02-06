Больную бешенством лисицу застрелили в Люберецком районе

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В Люберецком районе Подмосковья зафиксирован случай заражения бешенством, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

В конце января в районе деревни Машково была убита лисица, носящая вирус бешенства. Начальник ГУ ветеринарии Московской области Евгений Назаров сообщил, что на данный момент нет сведений о том, что больное животное имело контакты с людьми, домашними или безнадзорными животными.

"Бешенство - страшное заболевание, которое в 100% случаев приводит к смертельному исходу", - сказал Евгений Назаров. Он порекомендовал всем владельцам домашних животных зарегистрировать своих любимцев в ветеринарной службе района, чтобы в будущем проводить профилактические мероприятия, в том числе бесплатную вакцинацию.

Ни в коем случае не стоит контактировать с животными из леса и приносить их домой. Зараженные бешенством звери нередко ведут себя неадекватно, например, близко подходят к жилым домам и людям. Они становятся ласковыми, что для них совершенно нехарактерно, но в то же время могут нанести укус.

Как отмечает пресс-служба, часть территории Люберецкого района, в том числе деревни Машково, Зенино, Торбеево и Лукьяновка, объявлены зоной риска. Местным жителям следует быть особенно внимательными.