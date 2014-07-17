Ипотечные кредиты могут стать доступнее для россиян - эксперт

Россияне стали чаще брать ипотечные кредиты - эксперт

Ипотечные кредиты могут стать доступнее для россиян, рассказал "Москве FM" генеральный директор страховой компании АИЖК Андрей Языков. Он уверен, что скоро ситуация в этой сфере изменится.

"Страхование может снизить ставку за риск, которая довольно высокая. Чем ниже первоначальный взнос, тем выше эта надбавка. Если интересы банка защищены, то он понижает процентную ставку, и ипотека становится для человека доступнее, как по накоплению, так и с ежемесячным платежом. Страховка стала реально защищать людей и банки", - рассказал он в эфире радиостанции.

Языков отметил, что по сравнению с прошлым годом рост ипотечных кредитов очень большой, 45%. Люди считают ипотеку самым эффективным и значимым решением своих жилищных проблем.

По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, в первом полугодии требования к заемщикам смягчило большинство банков.

А в июле вступает в силу закон, который вводит страховку на случай дефолта заемщика. Страховать планируется и заемщиков и сами банки, так что кредитные организации смогут снизить размер первоначального взноса и ставку по ипотечному кредиту.

Размер первоначального взноса может упасть до 10%, однако в целом ипотека подешевеет не сильно, так как будет включать и плату за страховку. Впрочем, по закону это страхование является добровольным, и банкиры пока не спешат его вводить.

Как ранее сообщало M24.ru, у ипотеки появилась альтернатива - лизинг жилья. Банки предлагают оформить его тем, у кого есть проблемы с кредитной историей. От ипотеки лизинг отличается существенной переплатой, при этом банки не интересуются кредитной историей заемщика. Собственником жилья является лизинговая компания. Это до минимума снижает риски и дает возможность предъявлять к клиентам минимальные требования по документам.