Москвичи смогут получить трехлетние кредиты на капремонт до 5 млн рублей

Москвичи смогут делать капитальный ремонт домов в кредит

Банки начали разрабатывать кредитные продукты для жильцов многоквартирных домов, которые хотят пораньше сделать капитальный ремонт. Так, "Банк Москвы" готов выдавать до 5 млн рублей на три года, рассказали M24.ru в пресс-службе кредитной организации. Власти ведут переговоры и с представителями других крупных банков, сообщил M24.ru председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству, глава рабочей группы по капремонту Степан Орлов. Напомним, с июля 2015 года москвичи будут платить ежемесячные взносы на капремонт. Если тариф составит 18 рублей за квадратный метр, как предлагают депутаты, то жителям средней пятиэтажки придется копить на ремонт 10 - 15 лет.

"Должна быть запущена система кредитования капитального ремонта многоквартирных домов. Мы уже встречались с представителями крупных банков, работающих в Москве. Дом может открыть индивидуальный спецсчет в банке и перечислять на него ежемесячные взносы за капремонт. Если жильцы не хотят ждать, пока накопятся средства, то могут взять кредит, начать ремонт и постепенно вернуть банку на счет деньги с процентом", - пояснил Орлов.

Тем временем банки уже начали разрабатывать кредиты для многоквартирных домов. "Мы заканчиваем доработку продукта "Кредит для ТСЖ/ЖСК". Срок кредита - до 3 лет, сумма - до 5 млн рублей", - рассказали M24.ru в пресс-службе Банка Москвы.

Для того, чтобы получить кредит, собственники помещений должны будут сначала открыть спецсчет в банке и в течение шести месяцев перечислять туда взносы на капитальный ремонт. Все это время банк будет "оценивать платежную дисциплину". Многоквартирный дом должен быть оборудован общедомовыми счетчиками и не иметь задолженностей до ЖКХ. Что касается процентных ставок, то они будут устанавливаться для каждого дома индивидуально.

"Величина процентной ставки зависит от общей ситуации на финансовом рынке, финансового состояния потенциального заемщика, платежной дисциплины собственников и других факторов", - пояснили в пресс-службе Банка Москвы.

Представители "Альфа-Банка" отказались комментировать вопрос о возможном участии в кредитовании капремонта. В пресс-службе Сбербанка заявили, что не располагают информацией.

3 декабря Мосгордума приняла поправки в закон об основах жилищной политики в столице, согласно которым 3 декабря Мосгордума приняла поправки в закон об основах жилищной политики в столице, согласно которым с июля 2015 года собственники квартир будут платить ежемесячные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Минимальный тариф определит московское правительство. Депутаты рекомендовали установить его в размере 18 рублей за квадратный метр. Таким образом, за двухкомнатную квартиру площадью 55 метров надо будет платить 990 рублей в месяц. Жильцы смогут перечислять деньги на счет единого регионального оператора или на индивидуальный спецсчет своего дома. В скором времени будет опубликована база мониторинга технического состояния зданий и создан онлайн-калькулятор, с помощью которого москвичи смогут рассчитать, когда их дом будет поставлен на капитальный ремонт. Власти планируют утвердить новое положение о торгах, в котором будет прописан порядок выбора подрядчика для ремонта. Заказчиком работ смогут выступать региональный оператор или сами собственники жилья. Возможно, будут созданы постоянные конкурсные комиссии, которые станут контролировать проведение работ. Отметим, Москва, Крым и Севастополь – последние регионы РФ, которые не сформировали нормативную базу для региональной системы капремонта. Город при этом продолжит делать капремонт за свой счет в муниципальном жилье, а также будет субсидировать взносы льготников.





Директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков сомневается, что кредиты на капитальный ремонт многоквартирных домов будут популярны. Тем более, что процентные ставки по таким кредитам будут, скорее всего, выше 20% - с учетом нынешней экономической ситуации. Даже если жильцов устроит процент, они вряд ли сумеют договориться о совместных своевременных выплатах. "Посмотрите, какие проблемы происходят, когда надо, к примеру, проложить дорогу на даче, всегда кто-то отказывается платить", - заметил Солодков.

Эксперт фонда "Институт экономики города" Владилен Прокофьев полагает, что кредиты на капитальный ремонт, скорее, могут заинтересовать жителей небольших домов – в три-четыре этажа.

"Таких домов довольно много в центре Москвы. Кредит может понадобиться зданиям старше 20-25 лет. Для остальных проводить капремонт в ближайшие 10 лет необязательно", - сказал Прокофьев.

По словам эксперта, площадь таких 3-4-этажных домов составляет около 1,5 тысяч квадратных метров, площадь стандартных пятиэтажек - 2,5 тысячи. Таким образом, если сумма взноса будет составлять 18 рублей за квадратный метр, то на капитальный ремонт стоимостью в 5 млн рублей жители пятиэтажки будут копить 10 лет. Жильцы небольшого дома в 3-4 этажа - около 15 лет. Взяв кредит в банке, они смогут сделать ремонт на несколько лет раньше. Отметим, что после того, как в доме сделают капремонт, собственники жилья продолжат платить взносы - они будут накапливаться на счете дома и пойдут на следующий ремонт.

Представитель московского отделения общественной организации "Опора России" Николай Диваков согласен с тем, что кредиты на капитальный ремонт суммой до 5 млн рублей будут брать разве что жители небольших домов. "В таких домах жильцы лучше знают друг друга, решения принимаются быстро. Скорее всего, кредиты будут брать в случае, если в доме износилась кровля, фундамент или газовые трубы, и требуется срочный капитальный ремонт", - сказал Диваков.

София Сарджвеладзе