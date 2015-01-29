Ковры, машины, радиолы советских вождей завезут в "Сокольники"

Фото: m24.ru

6 марта в выставочном центре "Сокольники" откроется ретро-выставка, на которой покажут старинные автомобили, подарки советским политикам и военную технику прошлого века.

В рамках выставки будут работать три раздела. Так, экспозиция "Моторы Победы" познакомит с редкими модификациями танков, армейскими велосипедами и полевыми радиостанциями. Кроме того, гости мероприятия смогут сфотографироваться в военной одежде и попробовать солдатскую кашу.

В разделе "Подарки вождям" представят технику, подаренную политикам эпохи СССР. Среди экспонатов - телевизор, подаренный Сталину на 70-летие, модель варшавского троллейбуса и берлинского вагона метро, макеты паровозов и многое другое.

Непосредственно "Олдтаймер-Галерея" покажет сотни необычных технических достижений. Так, например, зрители увидят тюнингованные американские автомобили прошлого столетия или старинные концепт-кары.

Как рассказал корреспонденту M24.ru организатор выставки Илья Сорокин, "Олдтаймер-Галерея" состоится в этом году в 23-й раз. Экспозиции "Подарки вождям" и "Моторы Победы" станут ее тематическими разделами.

"Сама "Олдтаймер-Галерея" – это, как всегда, выставка роскошных, спортивных, интересных автомобилей. В рамках "Моторов Победы" мы покажем военную технику, рации, прочие экспонаты. А "Подарки вождям" подготовим вместе Политехническим музеем. Здесь можно будет увидеть именно технические предметы (не вазы, не ковры – хотя такое тоже дарили)", - отметил Сорокин.

По словам Сорокина, с 1950 по 1955 год в СССР существовала выставка "Подарки Сталину".

"Затем все экспонаты было велено либо выбросить, либо отправить в народное хозяйство. Все автомобили, мотоциклы, трактора израсходовали свои ресурсы и были утилизированы. Исключение составляют лишь два автомобиля, один из них находится в Чехии в музее Tatra, другой полтора назад нашли, отреставрировали. Он станет нашим центральным экспонатом", - добавил Сорокин.

Отметим, что в прошлый раз "Олдтаймер-Галерея" прошла в "Сокольниках" в марте.

Выставка пройдет с 6 по 9 марта в КВЦ "Сокольники".