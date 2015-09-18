Россияне выбрали пять лучших бюджетных автомобилей

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Skoda Fabia признана лучшей бюджетной машиной в России. По данным аналитического агентства "Автостат", владельцы этой малолитражки больше всего довольны покупкой.

Оценки выставлялись по 12 критериям, среди которых качество сборки, надежность, дизайн, шумоизоляция, коррозийная стойкость и т.д.

Skoda Fabia набрала 80 баллов из 100. Следом идет седан Volkswagen Polo и универсал LADA Largus. Четвертым стала Kia Ria, а пятым - Hyundai Solaris. Сильнее всего россиян разочаровали Daewoo Nexia и Chevrolet Niva.

Директор "Автостата" Сергей Целиков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как проходил опрос и в чем преимущество Skoda Fabia перед другими марками.

"По каждый модели было одинаковое количество опрошенных человек. Были выбраны владельцы новых машин – от 1 до 3 лет. Это мнение потребителей. Среди моих знакомых есть владельцы Skoda, после этого опроса я общался с ними, люди говорят, что это беспроблемная машина, ломается крайне редко. Я думаю, основной критерий – это надежность автомобиля.



В опрос не попал Skoda Rapid, который недавно появился на рынке. Дело в том, что у людей еще нет достаточно опыта его эксплуатации. Какие-то машины могли сюда не попасть", – пояснил он.

Эксперт - о лучших бюджетных автомобилях

Эксперт отметил, что в последнее время меньше всего из этого списка подорожали Hyundai и Kia Ria.

Добавим, за первые 10 дней сентября цены на машины подняли 20 автопроизводителей, среди которых все ведущие европейские, американские и азиатские марки, а также АвтоВАЗ и УАЗ.

Цены выросли на Fiat, Chevrolet, Hyundai, Geely, Lexus, Infiniti, Mercedes-Benz, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Renault, Ford, Toyota, BMW, Peugeot, Porsche, Jac, АВТОВАЗ и UAZ.

Ряд автопроизводителей поднял стоимость всей линейки, например Mercedes-Benz. Другие поменяли цены только на некоторые модели.

В "Автостате" отметили, что у некоторых брендов изменения произошли в связи с выводом на рынок новых комплектаций и моделей. Так, седан Solaris получил новую комплектацию Special Edition 500 000th по цене 619-659 тысяч рублей.

Изменения коснулись как иномарок, так и автомобилей отечественных производителей. В частности, АвтоВАЗ поднял цены на большую часть своего модельного ряда. Дороже стали Kalina (на 2,5-3,5 процента), Kalina Cross (на 2,8-2,9 процента), Granta на (2,3-3,4 процента), внедорожники Lada 4х4 (2,8 -3,1 процента), Largus (2,8-3,5 процента), Largus Cross (2,7-2,8 процента). UAZ поднял цены Hunter на 5,3-5,8 процента, Patriot на 3,1-4,3 процента, Pickup на 5,7-7,5 процента.