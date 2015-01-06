Интеллектуальная транспортная система Москвы полностью разработана - Собянин

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Интеллектуальная транспортная система Москвы полностью готова и уже внедряется в работу транспортного комплекса столицы, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра Ситуационного центра организации дорожного движения.

"Ситуационный центр является сам по себе элементом транспортной интеллектуальной системы Москвы. Она полностью разработана, и сейчас происходит постепенное, поэтапное внедрение в реальную жизнь и работу транспортного комплекса Москвы. Сама эта система - одна из самых лучших и современных систем среди всех мировых городов и позволяет контролировать работу наземного городского транспорта, пригородных перевозок, режима на дорогах, регулирования транспортных потоков", - сказал мэр Москвы.

Ситуационный центр организации движения начал работу 25 декабря 2013 года. Это подразделение ЦОДД, которое объединяет диспетчеров и инженеров трафика, представителей служб, отвечающих за информационное взаимодействие с жителями города, контроль нарушений правил парковки, а также других специалистов, оказывающих влияние на транспортные потоки.

Мэр Москвы посетил Ситуационный центр ЦОДД

В своей работе специалисты Ситуационного центра опираются на обширный комплекс инструментов управления дорожным движением, начиная с детекторов транспорта и камер телеобзора и заканчивая светофорами, режим работы которых меняется в зависимости от конкретной ситуации.

В то же время Интеллектуальная транспортная система позволяет моделировать и регулировать трафик в городе. Важнейшим преимуществом ИТС являются сравнительно небольшие инвестиции в ее создание (по сравнению со строительством новых дорожных объектов) при сопоставимой, а иногда и большей отдаче.

Как работает ситуационный центр ЦОДД

Помимо этого, в начале прошлого года появилось приложение о городском общественном транспорте. Оно позволяет пользователям увидеть, через сколько минут придет автобус, а также узнать стоимость по всему маршруту. Сервис подсказывает сразу несколько вариантов, а пассажиры могут выбрать самый быстрый и дешевый.

Также был разработан транспортный "будильник", оповещающий о приближающемся автобусе. "Будильник" может напомнить о прибытии транспорта как за 5 минут, чтобы пассажир смог, к примеру, отойти в магазин, так и за час. Время прибытия автобуса указывается в реальном времени.