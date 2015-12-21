Новогодний график: какие дополнительные рейсы запустят в праздники

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Новогодние праздники многие москвичи предпочитают уехать из Москвы, с другой стороны, немало желающих, наоборот, провести каникулы в столице. В связи с этим, расписание автобусов, поездов, электричек меняется, в преддверии Нового года вводятся дополнительные рейсы. Так что можно быть спокойными – россияне, желающие посетить в конце декабря или первой половине января своих родственников в других городах или просто устроить путешествие по просторами страны, точно не столкнутся с нехваткой билетов. Подробнее – читайте в материале m24.ru.

Автобусы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Дополнительные предновогодние автобусы запускает Центральный автовокзал. С 25 декабря от вокзала рядом со станцией метро "Щелковская", начнут ходить дополнительные рейсы по 25 регулярным маршрутам.

Это связано с повышенным спросом в преддверии зимних праздников на такие направления как Минск, Тбилиси, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Пенза, Моршанск, Шуя, Касимов.

Также дополнительные автобусы будут ходить в Луганск, Пензу, Моршанск, Десногорск, Тирасполь, Ярославль, Шацк, Саранск, Скопин, Моршанск, Темников и ряд других городов.

На сайте Центрального автовокзала можно ознакомиться со всеми изменениями, и тарифами на проезд и провоз багажа. Кроме того, уже открыта предновогодняя предварительная продажа билетов на все рейсы, отправляющиеся от "Щелковской".

Сапсаны

Фото: m24.ru/Мартын Малкин

Дополнительные рейсы запускает и Российская железная дорога. В период новогодних праздников назначат поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом.

Всего появится пять дополнительных рейсов Санкт-Петербург – Москва и четыре рейса Москва – Санкт-Петербург. Поезда будут курсировать с 25 декабря по 10 января.

Продажа билетов на данные поезда открыта во всех железнодорожных кассах дальнего следования и на официальном сайте РЖД.

Поезда дальнего следования

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 24 декабря 2015 года по 11 января 2016 года по наиболее востребованным маршрутам будут курсировать 600 дополнительных рейсов. Назначенные поезда будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам. Железнодорожные билеты на все рейсы можно купить уже сейчас на сайте РЖД.

"Пиковые" даты выезда пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы ожидаются 29 и 30 декабря. Наиболее высокий пассажиропоток из регионов в Москву и Санкт-Петербург придется на 9 и 10 января 2016 года. Только 30 декабря на линии Москва – Санкт-Петербург назначат 19 поездов. Всего же в период праздничных дней дополнительно будет ходить около 60 поездов.

Дополнительные рейсы поездов свяжут Москву с крупнейшими экономическими и культурными центрами российской глубинки. Речь о таких городах, как Мурманск, Великий Новгород, Великие Луки, Иваново, Котлас, Кострома, Вологда, Ижевск, Казань, Киров, Нижний Новгород, Чебоксары, Волгоград, Саратов, Пенза, Самара, Ульяновск, Уфа, Белгород, Воронеж, Старый Оскол, Тамбов, Адлер, Кисловодск, Минеральные Воды и Новороссийск.

Чаще будут ездить пригородные поезда. Дополнительные поезда будут ходить по маршрутам Москва – Климов, Москва – Льгов, Москва – Брянск, Москва – Новозыбков.

Кроме того, 31 декабря ряд поездов будут отправляться раньше, чтобы пассажиры могли прибыть в пункт назначения до наступления Нового года. Это поезда № 271 Москва – Белгород, № 277 Москва – Старый Оскол, № 229 Москва – Липецк, № 93 Москва – Брянск, № 220 Москва – Казань и № 236 Москва – Нижний Новгород.

Кстати, не все знают, что в рамках специального проекта "Лыжник" в зимние праздники будет курсировать поезд № 162/161 "Москва – Адлер", для пассажиров которого действуют специальные условия проезда.

Перевозка зимнего спортинвентаря и багажа здесь бесплатная. Стоимость билета составляет от 6335 рублей, при выкупе всех четырех мест в купе предоставляется скидка 10 процентов. Скидка предоставляется при оформлении проездных документов в железнодорожных кассах и не действует для организованных групп пассажиров.

Для детей в возрасте от 5 до 10 лет билеты оформляются по детскому тарифу – скидка в размере до 65 процентов от стоимости взрослого тарифа, при этом проезд детей в возрасте до 5 лет бесплатный.

Центральная ППК

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В период Новогодних праздников изменится расписание пригородных поездов. Так, пригородные электрички Центральной ППК будут ходить по следующему графику: 31 декабря – расписанием пятницы, 1-9 января включительно – расписанием субботы, 10 января – расписанием воскресенья и 11 января – расписанием понедельника.

В связи с этим, а также в связи с увеличением пассажиропотока, по определенным дням изменен также порядок курсирования межобластных экспрессов.