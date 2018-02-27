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Авто

27 февраля 2018, 00:00

"Вафельная" разметка в Москве. Как не попасть под штраф

авто транспорт дороги инфографика

В этом году в столице на 79 перекрестках появится дорожная разметка нового типа – так называемая "вафельница". Ее предлагают применять на самых проблемных перекрестках с пересекающимися транспортными потоками, где наиболее часто возникают заторы. О том, где нарисуют новую разметку и как избежать штрафов, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24

Что это такое

"Вафельная" разметка – пересекающиеся желтые полосы на проезжей части. Они обозначают участок перекрестка, куда нельзя заезжать автомобилисту, если за перекрестком образовался затор.

В основном данная разметка предназначена для наглядности. При наличии разметки водитель отлично видит границы зоны, в пределах которой нельзя останавливаться. Это позволяет еще до въезда на перекресток оценить, удастся ли покинуть его без нарушения требований правил.


Чтобы предупредить водителя о наличии на перекрестке новой разметки, перед ним установят новый знак – "Участок перекрестка". Там изображен желтый квадрат с двумя пересекающимися в нем диагоналями. В случае если этот знак невозможно будет установить на самом перекрестке, его разместят на расстоянии не более 30 метров до начала "вафельницы".

При этом на разметке не запрещается останавливаться при повороте налево или направо за исключением разворота. Временная остановка на "вафельнице" разрешена, чтобы уступить встречным автомобилям или пропустить пешехода либо велосипедиста. Однако поворот будет нарушением, если за границами разметки также образовался затор. Изменения в правилах дорожного движения, касающиеся введение "вафельной" разметки, вступят в силу 28 апреля 2018 года.

Как не нарушить

Фото: ТАСС/Анастасия Диева

Если вам нужно сделать разворот на участке с "вафельной" разметкой, то лучше отказаться от маневра. На оживленной дороге выполнить его без остановки практически невозможно.

Чтобы проехать прямо или повернуть на "вафельнице", для начала лучше остановиться перед перекрестком и проверить, нет ли заторов в требуемом направлении. Если по перекрестку продолжают ехать автомобили, то лучше подождать, пока они проедут. После этого следует оценить, хватит ли вашему автомобилю места за перекрестком. Если да, то можно начинать движение, если нет, то нужно подождать, пока место не освободится.

При движении через разметку не следует останавливаться, за исключением разрешенных случаев: пропуска пешеходов и велосипедистов при повороте, пропуска встречных при повороте налево.

На данный момент выезд на перекресток, за которым образовался затор, наказывается штрафом в размере 1000 рублей.

Проехать нельзя оштрафовать

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

К сожалению, существуют ситуации, в которых водитель может получить штраф, несмотря на то что он изначально не планирует нарушать правила. Например, при повороте налево, убедившись в отсутствии заторов, можно выехать на перекресток и по правилам пропустить встречный транспорт. Но встречка также может повернуть в нужном вам направлении и создать затор за перекрестком.

Сотрудник ГИБДД возможно поймет абсурдность ситуации, а вот камеры будут беспристрастны. Тем не менее указанная коллизия никак не связана с введением новой разметки. Она может произойти на любом перекрестке и в том случае, если желтой диагональной разметки на нем нет. При этом разметка будет полезна в случае возникновения спорных ситуаций между ГИБДД и водителем: можно будет посмотреть на фотографию и понять, в какой зоне остановился автомобиль.

Федотов Анатолий

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