Пейзажи Айвазовского и Коровина ушли с молотка на русских торгах Christie’s

Иван Айвазовский "Графская пристань, Севастополь"

Пейзажи Ивана Айвазовского и Константина Коровина были проданы в понедельник, 28 ноября на аукционе русского искусства Christie’s в Лондоне. Об этом сообщают организаторы.

Полотна русских художников ушли с молотка за суммы вдвое выше предварительного эстимейта: топ-лотом торгов стало полотно Константина Коровина "Лесной ручей", которое было продано за 317 тысяч фунтов стерлингов, при предварительной оценке в 120 – 150 тысяч. Пейзаж Ивана Айвазовского "Графская пристань, Севастополь" был куплен за 209 тысяч вместо оценочных 80, а картина Василия Врещагина "Вход в Царскую гробницу" – за 112,5 тысяч. Всего на Christie’s было представлено более 280 лотов, а в торгах приняли участие 233 клиента из 32 стран, что подтверждает интерес к русскому искусству в мире.

Также Christie’s провел сессию торгов русским декоративно-прикладным искусством, где коллекционерам были представлены уникальные драгоценности фирмы "Болин" и "Фаберже" времен Российской Империи.