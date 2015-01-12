Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Музыка

12 января 2015, 16:32

Пластинка с первой песней Элвиса Пресли ушла с молотка за 300 тысяч долларов

аукционы релизы музыка Элвис Пресли Грейсленд Мемфис

Фото: elvis.com

Пластинка с первой песней Элвиса Пресли "My Happiness" продана на аукционе в Мемфисе за 300 тысяч долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Запись была сделана летом 1953 года, имя ее нового обладателя не называется. Торги были приурочены к 80-му дню рождения короля рок-н-ролла и прошли в его поместье Грейсленд 8 января 2015 года.

Всего на аукционе в Грейсленде было выставлено 70 связанных с Пресли предметов. Среди них первые водительские права Элвиса, полученные им в марте 1952 года. Тогда певцу было 17 лет. Также выставлялась кожаная куртка, в которой Пресли снялся в фильме "Да здравствует Лас-Вегас" 1964 года.

Элвис Пресли - американский певец и актер, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века родился 8 января 1935 года. Его прозвали "королем рок-н-ролла" - Пресли популяризовал рок-н-ролл. Именно он соединил кантри и блюз, дав рождение рокабилли. А добавляя в свой стиль элементы госпел и эстрады, Пресли вышел за рамки рокабилли и достиг мировой популярности

В 1956 году Элвис Пресли дебютировал в кино "Люби меня нежно". В 1958-1960 годах служил в армии США. После возвращения вновь стал записываться и сконцентрировался на кинокарьере, снявшись в общей сложности в 31 фильме и записав два десятка саундтреков.

Всего в мире продано более одного миллиарда экземпляров пластинок. Элвис Пресли - лауреат трех премий "Грэмми" и один из первых музыкантов, включенных в "Зал славы".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать