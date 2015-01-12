Пластинка с первой песней Элвиса Пресли ушла с молотка за 300 тысяч долларов

Фото: elvis.com
Пластинка с первой песней Элвиса Пресли "My Happiness" продана на аукционе в Мемфисе за 300 тысяч долларов. Об этом сообщает The Guardian.
Запись была сделана летом 1953 года, имя ее нового обладателя не называется. Торги были приурочены к 80-му дню рождения короля рок-н-ролла и прошли в его поместье Грейсленд 8 января 2015 года.
Всего на аукционе в Грейсленде было выставлено 70 связанных с Пресли предметов. Среди них первые водительские права Элвиса, полученные им в марте 1952 года. Тогда певцу было 17 лет. Также выставлялась кожаная куртка, в которой Пресли снялся в фильме "Да здравствует Лас-Вегас" 1964 года.
В 1956 году Элвис Пресли дебютировал в кино "Люби меня нежно". В 1958-1960 годах служил в армии США. После возвращения вновь стал записываться и сконцентрировался на кинокарьере, снявшись в общей сложности в 31 фильме и записав два десятка саундтреков.
Всего в мире продано более одного миллиарда экземпляров пластинок. Элвис Пресли - лауреат трех премий "Грэмми" и один из первых музыкантов, включенных в "Зал славы".