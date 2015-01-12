Пластинка с первой песней Элвиса Пресли ушла с молотка за 300 тысяч долларов

Фото: elvis.com

Пластинка с первой песней Элвиса Пресли "My Happiness" продана на аукционе в Мемфисе за 300 тысяч долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Запись была сделана летом 1953 года, имя ее нового обладателя не называется. Торги были приурочены к 80-му дню рождения короля рок-н-ролла и прошли в его поместье Грейсленд 8 января 2015 года.

Всего на аукционе в Грейсленде было выставлено 70 связанных с Пресли предметов. Среди них первые водительские права Элвиса, полученные им в марте 1952 года. Тогда певцу было 17 лет. Также выставлялась кожаная куртка, в которой Пресли снялся в фильме "Да здравствует Лас-Вегас" 1964 года.