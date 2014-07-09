Про творчество: эксперты расскажут о портфолио архитектора

Фото: m24.ru

10 июля директор Музея архитектуры Ирина Коробьина, преподаватели школы "МАРШ", а также ее выпускники обсудят, как формируется портфолио архитектора и как правильно обозначить свои творческие позиции и профессиональное кредо. Онлайн-трансляцию лекции проведет M24.ru.

Профессиональное портфолио – это визитная карточка архитектора, которая необходима для поступления в учебные заведения, устройства на работу, поиска заказов. Именно с помощью портфолио архитектор может заявить о себе, показать, что он может делать и как.

На лекции профессионалы, в том числе преподавали "МАРШ" Евгений Асс, Сергей Скуратов, Владимир Плоткин, расскажут о принципах отбора работ для портфолио и их оформления.

Когда : 10 июля в 18.00

: 10 июля в 18.00 Кто : директор МУАРа и преподаватели архитектурной школы "МАРШ"

: директор МУАРа и преподаватели архитектурной школы "МАРШ" О чем : о портфолио архитектора

: о портфолио архитектора Кому смотреть: тем, кто интересуется архитектурой



Начало трансляции - в 18.00. Запись лекции будет выложена на сайте.

Трансляция завершена.